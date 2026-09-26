George Russell supera a Max Verstappen en un cerradísimo final en el GP de Azerbaiyán

George Russell celebra la victoria en la pista de Bakú | AP

El piloto de Mercedes se llevó la victoria en Bakú después de imponerse por apenas dos décimas sobre Verstappen

George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, la fecha número 15 de la temporada de Fórmula 1, después de protagonizar un cierre emocionante en las calles de Bakú.

El británico consiguió su tercera victoria del año tras dominar el fin de semana, aunque durante la carrera tuvo que llevar su Mercedes al límite para mantener la primera posición y contener la presión de Max Verstappen.

George Russell logró mantener la distancia para imponerse en Bakú | AP

Russell resiste la presión y conquista Bakú

La batalla por la victoria se mantuvo hasta las últimas vueltas, con Russell obligado a mantener un ritmo constante mientras Verstappen buscaba cualquier oportunidad para acercarse al Mercedes y pelear por el triunfo.

Finalmente, Russell cruzó la bandera a cuadros apenas dos décimas por delante del neerlandés, en uno de los finales más cerrados de la temporada y después de una carrera que exigió al máximo a ambos pilotos.

Russell venció solo por dos décimas a Max | Especial

El podio lo completó Isack Hadjar, quien le dio a Red Bull una jornada especial al colocar a sus dos pilotos entre los tres primeros. La escudería no conseguía un doble podio desde China 2024, cuando Verstappen ganó y Sergio Pérez terminó tercero.

Russell también puso fin a una espera importante para Mercedes, pues la escudería alemana volvió a ganar en Bakú desde 2019. Además, se convirtió en el primer británico en imponerse en este circuito desde Lewis Hamilton en 2018.

Al terminar la carrera, Russell destacó el trabajo realizado junto con su equipo durante los últimos meses y reconoció el reto que representó el fin de semana.

“Quiero felicitar a mi equipo por haberme apoyado en estos meses. Estoy muy orgulloso este fin de semana, fue un reto, pero un gran fin de semana”, señaló.

Así terminó el podio del Gran Premio de Azerbaiyán | AP

Sergio Pérez termina en el puesto 15

Para Sergio Pérez, su regreso a Bakú no tuvo el desenlace esperado. El mexicano terminó en la posición 15, por lo que nuevamente se quedó fuera de la zona de puntos en una carrera complicada.