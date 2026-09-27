Max Verstappen en el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 en 2017 | RED BULL

La parte final de la Temporada 2026 de la categoría está cada vez más cerca

Se fueron 15, quedan ocho. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca cada vez más a su final y las emociones en las siguientes carreras estarán a flor de piel, con una lucha por el Campeonato de Pilotos que está lejos de definirse y que se espera que se apriete todavía más en el Gran Premio de Bahréin, próxima carrera tras la cita en Azerbaiyán.

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Será la segunda de tres paradas consecutivas en Asia este año y será la primera carrera de octubre, programada para el domingo 4 de octubre, previo al Gran Premio de Singapur. Sin embargo, será una fecha atípica, ya que originalmente no estaba previsto que se corriera ninguna carrera ese fin de semana, además que será en Malasia y no en Sakhir.

Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 en 2017 | AP

¿Por qué el Gran Premio de Bahréin se correrá en Malasia?

Debido al conflicto armado en Asia Occidental, en marzo de este año se confirmó que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados para el 12 y 19 abril, no se celebrarían. Sin embargo, previo a la pausa de verano, la F1 confirmó que se logró reprogramar el primero para celebrarse en Malasia, entre las carreras en Azerbaiyán y Singapur.

La carrera se correrá en el Circuito Internacional de Sepang, gracias al acuerdo entre los países. Con ello, este, Malasia volverá a la categoría tras recibir un Gran Premio por última vez en 2017, con victoria de Max Verstappen, por delante de Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo. Por otra parte, el GP de Arabia Saudita no se pudo reprogramar.

Red Bull en el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 en 2017 | RED BULL

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

Con ello en mente, antes de la suspensión de la visita a Bahréin y Arabia Saudita en abril, estaba previsto que hubiera un fin de semana de descanso entre Bakú y Marina Bay. Ahora serán tres fines de semana consecutivos con carrera, con la de Malasia programada para el próximo domingo 4 de octubre.

Será otro fin de semana atípico para la afición mexicana, ya que por el cambio de horario, le tocará seguir la actividad en la noche. Las Prácticas Libres comenzarán el jueves 1° de octubre a las 22:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que la qualy está programada para el sábado 3 a las 2:00 horas, con la carrera agendada el domingo 4 a la 1:00.