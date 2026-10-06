"No es algo que me preocupe": Noel León, piloto mexicano, no tiene prisa por ocupar el asiento libre en F1 para 2027

El regiomontano afirmó que su prioridad por ahora es finalizar de la mejor manera el Campeonato de Fórmula 2

Cuando subió al podio en segundo lugar en Melbourne en su debut en la Fórmula 2 este año, Noel León demostró que es un piloto de calidad que puede lograr grandes cosas. No obstante, por ahora su futuro para 2027 es incierto, situación que no le preocupa ni le apura, ya que no quiere precipitarse en ocupar el asiento que quedó libre en Fórmula 1 tras la salida de Esteban Ocon de Haas.

Si bien Rafael Camara, líder de la F2, ha sido el señalado como el candidato idóneo para reemplazar al francés en la escudería estadounidense, en la prensa especializada ha sonado el nombre de Noel León, sexto actualmente en el campeonato. Pero para el mexicano, se trata de una situación que no está por completo en sus manos, por lo que prefiere confiar en que su equipo tomará la decisión que le convenga más.

"De mi futuro, al final del día no es algo en lo que yo me preocupe. Mi equipo es el que se encarga de tomar las mejores decisiones en mi carrera", declaró el regiomontano en atención a un grupo de medios de comunicación, entre los cuales estuvo RÉCORD. "Ahorita estoy sumamente enfocado en mi temporada de Fórmula 2, quedan dos rondas y podemos hacer grandes cosas".

Con siete carreras por correrse antes de que finalice la Temporada 2026 de la F1, solo quedan por confirmarse las alineaciones de Racing Bulls y Haas. En la primera, los rumores señalan que Arvid Lindblad y Liam Lawson se quedarían en sus asientos, e incluso si alguno de los dos no renovara, Nikola Tsolov -sublíder de la F2 y piloto de Red Bull Junior- es la primera opción para cubrir ese cupo.

Mientras que, en el caso de la escudería estadounidense, la permanencia de Oliver Bearman no es oficial, aunque no hay motivos para pensar que el británico no continuará en 2027. "Es lo mismo cada año, hay un asiento y diez mil pilotos queriéndolo, entonces es la parte interesante. Pero tengo un gran equipo, así que lo que decidan para mí y para mi futuro será lo mejor", añadió León Vázquez.

Noel León celebra su victoria en Hungría en la Fórmula 2 en la Temporada 2026 | AFP

¿Cómo va Noel León en la Fórmula 2?

Con 133 puntos, el mexicano está en el sexto puesto en el Campeonato de Pilotos, a 74 puntod de Rafael Camara en el liderato, todavía con 79 unidades en disputa. Si bien luce complicado que logre pelear por el título, el regiomontano sabe que meterse en el Top 3 es viable, lo que sería un gran resultado en su temporada debut en la F2, a la cual llegó por la oportunidad que le dio Campos Racing.

"Creo que ha sido una buena temporada. Me hubiera gustado estar un poquito mejor posicionado, pero creo que es parte del proceso. Estoy peleando con las personas que estuvieron (en 2025) peleando por el campeonato de F2 o F3, yo estuve peleando P18 (en Fórmula 3), entonces no es lo mismo cómo te preparas y este año tuve la oportunidad de estar con Campos y de aprender. He evolucionado y para mí eso es lo más importante", declaró.

Noel León en celebración en la Fórmula 2 | X: @Formula2

Noel León, ilusionado con la llegada de Fórmula 2

A pesar de su buena presentación en su primer año en esta categoría, Noel no tiene contrato firmado para 2027, por lo que podría no estar cuando la Fórmula 2 se corra por primera vez en México. No obstante, confía en que se acoplen los factores necesarios para que ocurra. "Tuve la oportunidad de correr en la Fórmula 4 aquí y sé lo que se siente entrar al estadio con el millón de gente que hay, y la emoción y la vibra de todo México".

"Entonces tener la oportunidad del próximo año correr aquí en casa, sería buenísimo. Este año que venimos a Canadá y Miami fueron grandes carreras. México se presta para hacer grandes carreras. Lo hemos visto con la recta tan larga, así que en Fórmula 2 hay mucha variación en eso y estoy muy emocionado de ver cómo se pueden comportar", finalizó.