El piloto mexicano logró terminar la carrera, aunque se quedó con la sensación de que pudo hacer más

Dos carreras consecutivas completadas es una buena noticia para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, el mexicano se quedó con la sensación de que pudieron hacer más en el Gran Premio de Bahréin, en el cual la salida del Safety Car arruinó su carrera de este fin de semana en la Fórmula 1.

El tapatío largó P20, pero fue de los primeros en colocar neumático intermedio para la lluvia, lo que le permitió ganar posiciones. Sin embargo, la neutralización por la salida de la pista de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, echó abajo cualquier esperanza de remontada.

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"Fue la decisión correcta. Le sacamos como 30 segundos a los coches de atrás. Pintaba muy bien, pero desafortunadamente salió el Safety Car, agrupó a todos y terminamos donde teníamos que terminar", declaró Pérez Mendoza después de la carrera.

Mal fin de semana para Cadillac, afirmó Checo Pérez

El mexicano aseguró que tomaron la hicieron bien al cambiar a gomas intermedias, pero reiteró que la neutralización les quitó esa ventaja. "Al inicio me di cuenta que la slick no era la opción correcta, así que fui a pits, fue la decisión correcta. Logré subir muchos lugares y después vino el Safety Car desafortunadamente y así regresamos a nuestro ritmo usual".

El MAC-26 de Checo Pérez en el Circuito Internacional de Sepang en la Fórmula 1 | AP

"Luego tenía un neumático plano y tuve que entrar a pits pero, después del Safety Car la buena decisión que tomamos con las llantas desapareció. No fue un gran fin de semana como equipo. No hubo sorpresas", lamentó el tapatío. "Tenemos mucho trabajo que hacer de cara a Singapur, que espero sea más como Bakú y seamos más competitivos".

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez?

La siguiente parada de la Fórmula 1 antes de viajar al continente americano será en Marina Bay, para el Gran Premio de Singapur que se correrá en formato sprint, por lo que será un fin de semana clave para que los equipos puedan sumar puntos.

La actividad está programada para comenzar el viernes 9 de octubre a las 2:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que a las 6:30 horas será la sprint shootout. La carrera corta está agendada el sábado 10 a las 3:00 horas, con la qualy programada a las 7:00. Por último, la carrera principal está programada el domingo 11 a las 6:00 horas.