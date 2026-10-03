El piloto mexicano terminó en los últimos lugares durante las primeras prácticas

El inicio del Gran Premio de Baréin presentó dificultades para Sergio 'Checo' Pérez, quien terminó en los puestos bajos durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El mexicano explicó que Cadillac experimentó con una configuración diferente en busca de reducir el desgaste de los neumáticos, pero los resultados no fueron los esperados.

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Pérez finalizó en el puesto 22 durante la primera práctica y posteriormente avanzó al 21.º lugar en la segunda sesión. Tras completar la actividad del viernes en el Circuito Internacional de Baréin, el tapatío reconoció que el equipo deberá cambiar de dirección para encontrar mayor rendimiento.

Sergio 'Checo' Pérez, en las PL del GP de Baréin | AP

¿Qué salió mal con Checo Pérez y Cadillac en Baréin?

"Intentamos algo bastante radical de nuestro lado para mitigar el desgaste de los neumáticos, pero prácticamente no funcionó. Ahora nos toca dar un paso atrás y buscar un balance mucho más competitivo", declaró Pérez después de las primeras sesiones del fin de semana.

Uno de los principales desafíos para Cadillac estuvo relacionado con las características del Circuito de Sakhir, especialmente por el comportamiento de los neumáticos sobre una superficie que suele generar una elevada degradación. Pérez destacó la abrasión del asfalto y las diferencias que encontró con los actuales monoplazas.

"Es muy distinto, con monoplazas muy diferentes. Sin embargo, la abrasión de la pista... es casi como si Pirelli hubiera fabricado el asfalto. Resulta increíble", comentó el piloto mexicano al explicar las condiciones que enfrentaron durante la jornada.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán | AP

Checo Pérez anticipa una carrera con múltiples paradas

Pese al complicado comienzo, Pérez consideró que las características de la pista podrían abrir diferentes posibilidades estratégicas durante la carrera. La gestión de los neumáticos y las decisiones desde los pits tendrán un papel importante si la degradación se mantiene elevada durante el resto del fin de semana.

"No se ha rodado demasiado aquí en las últimas semanas, pero creo que viviremos una carrera muy interesante, con una degradación elevada y múltiples paradas en boxes. Sin duda, será una prueba muy exigente", agregó Checo sobre lo que espera para la competencia.