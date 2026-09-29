El mexicano regresará al Circuito Internacional de Sepang después de nueve años, ahora con Cadillac

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a su final y este fin de semana regresará al Circuito Internacional de Sepang en Malasia. Se trata de una parada que originalmente no estaba planeada en el calendario, pero que se dio por la reprogramación del Gran Premio de Bahréin, una carrera que históricamente no le favorece a Sergio 'Checo' Pérez.

El mexicano regresó a la parrilla este año con Cadillac, escudería con la cual tuvo una ligera mejora el fin de semana pasado en Azerbaiyán. Sin embargo, eso no es garantía de que el rendimiento se mantenga a la alza este fin de semana, ya que en 13 ocasiones en las que corrió el GP de Bahréin, el mexicano solo subió al podio en tres de ellas, además de que sufrió un par de abandonos.

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Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Bahréin

Sin contar el Gran Premio de Sakhir, en el cual logró su primera victoria de F1 en 2020, pero en un trazado distinto al que se corre habitualmente como el GP de Bahréin, los mejores resultados de Checo fueron con Red Bull en 2023 y 2024, años en los cuales quedó segundo lugar. De hecho en 2022 también pudo subir al podio, pero su auto falló a una vuelta del final, en un doble abandono para los de Milton Keynes.

Por otra parte, el primer podio que Checo logró en este escenario fue en 2014, con Force India, cuando quedó tercero detrás de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Fue la segunda vez que el mexicano sumó puntos en Bahréin, luego de su sexta posición lograda en 2013 con McLaren.

Checo Pérez con Red Bull en el podio del Gran Premio de Bahréin en 2024 | RED BULL

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN SALIDA POSICIÓN FINAL 2012 Sauber P8 P11 2013 McLaren P12 P6 2014 Force India P4 P3 2015 Force India P11 P8 2016 Force India P18 P16 2017 Force India P18 P7 2018 Force India P12 P16 2019 Racing Point P14 P10 2020 Racing Point P5 Abandono a cuatro vueltas del final 2021 Red Bull P11 P5 2022 Red Bull P4 P18 (Retiro en la última vuelta) 2023 Red Bull P2 P2 2024 Red Bull P5 P2

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Malasia?

Ahora Checo buscará un buen resultado este fin de semana, aunque no será en Sakhir, sino en Sepang, donde corrió en siete ocasiones en el pasado, de las cuales sumó puntos en cuatro, incluido un podio en 2012, el primero en su historia en la F1. En aquella ocasión, Checo sorprendió tras largar desde el noveno puesto y remontar hasta el segundo puesto, detrás de Fernando Alonso y delante de Hamilton.

Checo Pérez celebra en Malasia con Sauber en 2012 | MEXSPORT

Tras ello, en 2013 quedó noveno con McLaren, mientras que en sus dos últimas participaciones -en 2016 y 2017- quedó sexto con Force India. Además de esos resultados, en 2015 quedó en la P13 y un año antes no salió en la carrera principal por problemas de su auto; mientras que en su debut en Malasia, en 2011, se retiró en la Vuelta 23 por fallas eléctricas.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN DE SALIDA POSICIÓN FINAL 2011 Sauber P16 Retiro por fallas eléctricas 2012 Sauber P9 P2 2013 McLaren P9 P9 2014 Force India P14 No salió por fallas en el auto 2015 Force India P14 P13 2016 Force India P7 P6 2017 Force India P9 P6