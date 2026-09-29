La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a su final y este fin de semana regresará al Circuito Internacional de Sepang en Malasia. Se trata de una parada que originalmente no estaba planeada en el calendario, pero que se dio por la reprogramación del Gran Premio de Bahréin, una carrera que históricamente no le favorece a Sergio 'Checo' Pérez.
El mexicano regresó a la parrilla este año con Cadillac, escudería con la cual tuvo una ligera mejora el fin de semana pasado en Azerbaiyán. Sin embargo, eso no es garantía de que el rendimiento se mantenga a la alza este fin de semana, ya que en 13 ocasiones en las que corrió el GP de Bahréin, el mexicano solo subió al podio en tres de ellas, además de que sufrió un par de abandonos.
Sergio Pérez destaca la respuesta de su Cadillac pese a no sumar puntos en Azerbaiyán
Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Bahréin
Sin contar el Gran Premio de Sakhir, en el cual logró su primera victoria de F1 en 2020, pero en un trazado distinto al que se corre habitualmente como el GP de Bahréin, los mejores resultados de Checo fueron con Red Bull en 2023 y 2024, años en los cuales quedó segundo lugar. De hecho en 2022 también pudo subir al podio, pero su auto falló a una vuelta del final, en un doble abandono para los de Milton Keynes.
Por otra parte, el primer podio que Checo logró en este escenario fue en 2014, con Force India, cuando quedó tercero detrás de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Fue la segunda vez que el mexicano sumó puntos en Bahréin, luego de su sexta posición lograda en 2013 con McLaren.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN SALIDA
POSICIÓN FINAL
2012
Sauber
P8
P11
2013
McLaren
P12
P6
2014
Force India
P4
P3
2015
Force India
P11
P8
2016
Force India
P18
P16
2017
Force India
P18
P7
2018
Force India
P12
P16
2019
Racing Point
P14
P10
2020
Racing Point
P5
Abandono a cuatro vueltas del final
2021
Red Bull
P11
P5
2022
Red Bull
P4
P18 (Retiro en la última vuelta)
2023
Red Bull
P2
P2
2024
Red Bull
P5
P2
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Malasia?
Ahora Checo buscará un buen resultado este fin de semana, aunque no será en Sakhir, sino en Sepang, donde corrió en siete ocasiones en el pasado, de las cuales sumó puntos en cuatro, incluido un podio en 2012, el primero en su historia en la F1. En aquella ocasión, Checo sorprendió tras largar desde el noveno puesto y remontar hasta el segundo puesto, detrás de Fernando Alonso y delante de Hamilton.
Tras ello, en 2013 quedó noveno con McLaren, mientras que en sus dos últimas participaciones -en 2016 y 2017- quedó sexto con Force India. Además de esos resultados, en 2015 quedó en la P13 y un año antes no salió en la carrera principal por problemas de su auto; mientras que en su debut en Malasia, en 2011, se retiró en la Vuelta 23 por fallas eléctricas.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN DE SALIDA
POSICIÓN FINAL
2011
Sauber
P16
Retiro por fallas eléctricas
2012
Sauber
P9
P2
2013
McLaren
P9
P9
2014
Force India
P14
No salió por fallas en el auto
2015
Force India
P14
P13
2016
Force India
P7
P6
2017
Force India
P9
P6