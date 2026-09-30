La experiencia será un factor en Sepang; 10 pilotos de la actual parrilla ya corrieron en este trazado

Max Verstappen fue el último ganador en el circuito de Sepang | @F1

El Gran Premio de Baréin se disputará este fin de semana en Malasia y una parte importante de la parrilla enfrentará por primera vez el circuito de Sepang

El Gran Premio de Baréin tendrá un escenario completamente distinto este fin de semana, pues se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. De los 22 pilotos de la parrilla actual, 10 ya han competido en este trazado y los otros 12 nunca lo han hecho, por lo que la experiencia podría ser un factor durante la carrera.

¿Qué pilotos que ya conocen Sepang?

Los pilotos que conocen el circuto de Sepang son Pierre Gasly, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Valtteri Bottas. Todos ellos participaron en alguna edición del Gran Premio de Malasia antes de que la Fórmula 1 dejara de visitar el circuito después de 2017.

Entre los experimentados destaca Verstappen, quien ganó la última carrera de F1 disputada en Malasia, en 2017, mientras que Hamilton terminó segundo. Fernando Alonso ganó en las ediciones de 2005, 2007 y 2012.

Max Verstappen en el Gran Premio de Países Bajos | AP

¿Charles Leclerc ya corrió en Malasia?

Hay una corrección importante en cuanto a Charles Leclerc, ya que su debut en la categoría llegó en 2018, un año después de la última carrera de Malasia. Por ello, el de Ferrari forma parte de los 12 pilotos que afrontarán el circuito por primera vez en un Gran Premio.

Los otros 11 pilotos sin experiencia previa en carrera en Sepang son Kimi Antonelli, George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Liam Lawson y Arvid Lindblad. Para ellos, las sesiones de práctica serán especialmente importantes para familiarizarse con un trazado que no forma parte del calendario desde hace nueve años.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Barcelona | AP

¿Por qué el Gran Premio de Baréin se correrá en Malasia?

La situación responde a los problemas militares y de seguridad registrados en Medio Oriente, que obligaron a cancelar la carrera originalmente prevista en Baréin. Para mantener el Gran Premio en el calendario, Fórmula 1 y la FIA acordaron trasladarlo a Sepang del 2 al 4 de octubre.

'Checo' Pérez consiguió su primer podio en F1 al finalizar segundo en el Gran Premio de Malasia. I ESPECIAL