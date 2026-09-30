Después de siete años, el mexicano correrá en Sepang, donde por primera vez en su carrera finalizó entre los tres primeros lugares

Las condiciones no siempre han sido las más favorables, pero Sergio 'Checo' Pérez nunca ha fallado en demostrar que es un piloto de alto nivel. Lo ha hecho este año al sacar el máximo provecho de un auto complicado con una escudería nueva como Cadillac, y lo hizo desde sus primeras temporadas con Sauber, con la cual logró su primer podio en Malasia, escenario al cual regresará este fin de semana.

El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir una carrera de Fórmula 1 después de siete años, como sede temporal del reprogramado Gran Premio de Bahréin. Con ello, Checo Pérez se reencontrará con el escenario en el cual demostró que puede competir con la élite de la categoría, ya que estuvo cerca de su primera victoria de F1 ante rivales como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Así fue el podio de Checo Pérez en el GP de Malasia en 2012

En esa ocasión, Pérez Mendoza largó desde la novena posición, pero ganó un par de lugares en la primera vuelta por los despistes que tuvieron Michael Schumacher y Roman Grosjean en condiciones de lluvia. Sin embargo, perdió esa posición porque Sauber decidió llamarlo de inmediato a pits para colocar neumáticos de lluvia, decisión que a la larga favoreció al tapatío, ya que en la Vuelta 3 se colocó tercero.

Checo Pérez en el podio del Gran Premio de Malasia 2012 | AFP

Tras la bandera roja en la Vuelta 9, Fernando Alonso y Checo se vieron favorecidos por un incidente de Jenson Button con uno de los HRT y luego superaron a Hamilton para colocarse líder y sublíder, posiciones que no abandonaron hasta el final, solo interrumpidos por su entrada a boxes. No obstante, la victoria no fue nada sencilla para el asturiano, que vio al mexicano –de entonces 22 años– acercarse con peligrosidad en cada vuelta.

Checo pasó de una desventaja de siete segundos en la Vuelta 31, a ponerse a cuatro en la 37, y a menos de un segundo en la Vuelta 40. Incluso aunque en su última detención Sauber eligió las gomas duras, el mexicano no perdió ritmo y se puso a medio segundo a siete giros del final. Desafortunadamente, la inexperiencia le ganó a Pérez Mendoza, quien se fue de largo en la salida de la Curva 14 en la Vuelta 50.

Checo Pérez celebra en el Gran Premio de Malasia en 2012 | AFP

Si bien Checo pudo regresar a la pista sin mayores sobresaltos, su despiste le dio a Alonso una ventaja suficiente para terminar con dos segundos por delante del tapatío, que superó a Hamilton por 15 segundos. Fue el primer podio para Sauber después de nueve años, luego del logrado por Heinz-Harald Frentzen en Estados Unidos en 2003, y primero de los tres que el mexicano ganó ese año, antes de Italia y Canadá.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Malasia?

Ese podio fue un gran logro para el mexicano, que un año antes en Sepang abandonó por problemas en su auto. Mientras que en 2013 quedó noveno con McLaren. En las Temporadas 2014 y 2015 no sumó con Force India, en la primera porque no salió tras detectarse fallas en su monoplaza y en la segunda porque quedó P13. -en sus dos últimas participaciones, 2016 y 2017, quedó sexto con Force India.