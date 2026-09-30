El francés dio a conocer que su vínculo con la escudería estadounidense llegará a su fin una vez que concluya la actual temporada

Faltan ocho carreras para que termine la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y todavía quedan por confirmarse cuatro asientos en la parrilla. Ni Haas ni Racing Bulls han dado a conocer sus alineaciones de pilotos para la próxima campaña, aunque este martes Esteban Ocon confirmó que no continuará con la escudería estadounidense una vez que termine el actual campeonato.

Desde antes del Gran Premio de Azerbaiyán –primero del triplete de carreras que comenzó en Bakú y continuará en el Sudeste Asiático con Malasia y Singapur como sedes– el piloto de 30 años afirmó que "era agente libre" para 2027. Finalmente, este miércoles 30 de septiembre confirmó que no seguirá con los de Carolina del Norte.

"Dejo este proyecto con mi capeza en alto y orgulloso de mis actuaciones en las que no siempre fueron las circunstancias más fáciles por distintas razones y factores fuera de mi control", escribió Ocon en sus redes sociales, en un mensaje que se anticipa como una despedida, al menos temporal, de la Fórmula 1 después de diez años compitiendo en dicha categoría.

Esteban Ocon con Haas en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 | AP

¿Esteban Ocon se retira de la F1?

Con solo cuatro asientos disponibles para la próxima temporada, la única oportunidad para Ocon de seguir compitiendo sería con Racing Bulls. Sin embargo, parece complicado que los de Faenza le den oportunidad a un piloto mayor, sobre todo porque suele apostar por jóvenes talentos que salgan de la academia de Red Bull.

Con ello en mente, la única oportunidad para Ocon sería como tercer piloto y esperar hasta 2028 para regresar como titular a alguna escudería. Lo que está claro es que el piloto no tiene interés de retirarse todavía. "Mi enfoque inmediato está en la carrera del fin de semana. Continuaré trabajando con el equipo, maximizando cada opotunidad y sacar todo el rendimiento que pueda del auto".

Esteban Ocon como piloto de Haas | AP

"Todavía hay muchas carreras por correr esta temporada y, como siempre, daré todo de mi parte detrás del volante por mí mismo y por el equipo. Todavía estoy motivado. Todavía tengo hambre. Este definitivamente no es el final de mi trayectoria en la Fórmula 1", sentenció el piloto francés, quien debutó en 2016 y en 2019 quedó fuera de la parrilla tras ser reemplazado en Racing Point, pese a lo cual volvió en 2020 con Alpine, con la cual consiguió su única victoria en la F1 en Hungría 2021.

¿Quién se quedará en Haas?

Por ahora, la escudería estadounidense no ha confirmado la renovación de contrato de Oliver Bearman, aunque circulan rumores de que se mantendrá con Haas al menos un año más. Mientras que el candidato señalado para ocupar el segundo asiento es el brasileño Rafael Câmara, líder del campeonato de Fórmula 2 y que –como el británico en su momento– forma parte del programa de pilotos junior de Ferrari (proveedor de motores de Haas).