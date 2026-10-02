El W17 sufrió algunas modificaciones previo a la carrera este fin de semana en Malasia

Mercedes apunta a ganar su primer Campeonato de Constructores en la Fórmula 1 después de cuatro años y el Gran Premio de Bahréin, a correrse en Malasia, será una prueba clave. Las Flechas Plateadas llegan a Sepang con tres victorias consecutivas y con actualizaciones con las cuales buscarán dominar todavía más en la categoría.

Además de las actualizaciones, el equipo de Brackley tendrá una decoración especial este fin de semana, en los autos de Andrea Kimi Antonelli y de George Russell. Este cambio a manera de homenaje a Petronas, patrocinador principal y socio de toda la vida de la escudería alemana.

¿Cómo es la decoración de Mercedes en Malasia?

Petronas es una empresa petrolera y de gas con sede en Malasia, involucrada en la F1 desde la década de 1990, como patrocinador de Sauber. De hecho, entre 1997 y 2005 dio el nombre a los motores Ferrari que equipaban a la escudería suiza, pero cuando en 2006 el equipo fue comprado por BMW, Petronas quedó como simple patrocinador.

Poco después, en 2010, comenzó su asociación con Mercedes, con la cual ganó los títulos mundiales de 2014 a 2021, y en la cual figura en el nombre completo desde 2010. La empresa también financió y patrocinó el Gran Premio de Malasia, que se celebró entre 1999 y 2017.

Andrea Kimi Antonelli previo al Gran Premo de Bahréin de Malasia | AP

Las Flechas Plateadas eligieron una decoración principalmente turquesa, color característica de la empresa, en lugar del habitual negro o incluso en lugar del tradicional plateado. Si bien no es la primera vez que incluyen este color en su decoración, ahora ocupa gran parte del auto, como la parte delantera del chasis, en el morro y en la parte superior de los pontones.

¿Qué cambios sufrió el auto de Mercedes?

Las modificaciones del auto no solo se quedaron en el cambio del color, sino que también presentó un diseño nuevo. La novedad que más destaca es la de los pontones, con un rediseño completo en la carrocería lateral. Ésta, justo detrás de la entrada de los radiadores, desciende al borde del fondo, una reducción que busca menor resistencia al avance.

Con ello, aunque queda una porción inicial del sidepod, que ayuda al alejar del auto las pérdidas generadas por las turbulencias, retoma conceptos del pasado como las zero-pods. De igual forma, el auto tiene una rejilla de salidas verticales que permitirán la refrigeración del auto en un escenario de altas temperaturas como Sepang.

También es nuevo el bargeboard (panel aerodinámico vertical situado entre las ruedas delanteras y la entrada de los pontones laterales), que busca aumentar la carga local. Además de estos cambios, el paquete de actualizaciones considera otros cambios en el motor y cuestiones técnicas que no se han revelado.