El piloto mexicano entró siete veces a boxes durante una carrera caótica y alcanzó una marca que el francés estableció

El Gran Premio de Bahréin- en Malasia- dejó una estadística poco habitual para Sergio 'Checo' Pérez. Además de completar su segunda carrera consecutiva con Cadillac, el mexicano realizó siete paradas en pits, cantidad con la que igualó un peculiar récord que pertenecía a Alain Prost desde hace más de tres décadas.

La marca de Prost se remonta al Gran Premio de Europa de 1993, carrera en la que el francés también pasó siete veces por boxes. Ahora, Checo aparece junto al histórico piloto después de una jornada condicionada por la lluvia, los cambios de neumáticos y la aparición del Safety Car.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Bahréin | AP

¿Por qué Checo Pérez entró siete veces a pits?

Pérez arrancó desde la posición 20 y Cadillac apostó por modificar rápidamente su estrategia ante las condiciones de la pista. El tapatío fue uno de los primeros pilotos en abandonar los neumáticos slick para colocar intermedios, decisión que inicialmente le permitió recuperar posiciones y recortar una diferencia considerable.

"Fue la decisión correcta. Le sacamos como 30 segundos a los coches de atrás. Pintaba muy bien, pero desafortunadamente salió el Safety Car, agrupó a todos y terminamos donde teníamos que terminar", explicó Checo después de la carrera.

La neutralización llegó después de la salida de pista de su compañero Valtteri Bottas y eliminó buena parte de la ventaja conseguida por Pérez. El mexicano explicó que llegó a ganar varios lugares antes de que el Safety Car volviera a compactar al grupo y modificara el panorama de su carrera.

Sergio 'Checo' Pérez, en las PL del GP de Baréin | AP

Checo Pérez lamenta el Safety Car en Bahréin

Los constantes cambios de condiciones obligaron al mexicano a pasar repetidamente por boxes hasta alcanzar las siete detenciones. Pérez también tuvo que realizar otra parada después de sufrir un problema con un neumático, en una carrera en la que la estrategia terminó condicionada por diferentes circunstancias.

"Luego tenía un neumático plano y tuve que entrar a pits pero, después del Safety Car la buena decisión que tomamos con las llantas desapareció. No fue un gran fin de semana como equipo. No hubo sorpresas", lamentó el piloto de Cadillac.