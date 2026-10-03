Checo Pérez no se ilusiona con el Gran Premio de Baréin: “No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo”

Checo Pérez en acción en el Gran Premio de Bahréin | AP

El mexicano quedó eliminado en la Q1 y arrancará desde la última posición, por lo que reconoció que espera una carrera complicada

Sergio “Checo” Pérez no ocultó su preocupación después de la clasificación del Gran Premio de Baréin, donde quedó eliminado en la Q1 y terminó en la última posición. El piloto de Cadillac indicó sus expectativas no son nada altas para el día de la competencia.

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Esta será la tercera ocasión en 2026 que el mexicano arranque un Gran Premio desde el último sitio, después de haberlo hecho anteriormente en Hungría y Países Bajos.

Checo Pérez revela que no espera una carrera sencilla

Al finalizar la sesión, Pérez reconoció que no llega con demasiado optimismo para la competencia, aunque aseguró que el equipo hará todo lo posible para aprovechar las oportunidades.

Sergio Pérez no logró tener una buena sesión de clasificación en Sepang | AP

“No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”, expresó el mexicano.

¿Qué oportunidad Checo para mejorar su puesto?

Pérez explicó que uno de los principales desafíos será controlar el deslizamiento del monoplaza, un problema que ha afectado a los equipos durante el fin de semana y que podría tener todavía más importancia durante la carrera.

“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que mañana será una carrera interesante”, señaló.

Checo Pérez durante una conferencia en Bakú | AP

El mexicano también considera que las condiciones de la pista pueden cambiar considerablemente respecto a la clasificación, algo que podría modificar el comportamiento de los autos.