Max Verstappen por fin despierta y conquista su primera pole del año; Checo Pérez saldrá desde el fondo en Sepang

Max Verstappen por encima de Lewis Hamilton y Isack Hadjar | AP

Red Bull Racing había metido a sus dos pilotos al podio de la qualy, pero un castigo sobre Hadjar lo mandó al quinto sitio; Lewis Hamilton se colocó como segundo

Max Verstappen consiguió este sábado su primera pole position de la temporada 2026 al dominar la clasificación en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:35.130, superando por casi tres décimas a Lewis Hamilton.

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El neerlandés fue el más rápido en las tres sesiones de clasificación y terminó con una ventaja de 0.298 segundos sobre Hamilton, quien se quedó con el segundo puesto. Isack Hadjar completó el top tres.

Verstappen vuelve a la pole y apunta a su primera victoria

Aunque Hadjar clasificó tercero, el piloto de Red Bull arrastra una penalización de cinco lugares por un cambio de unidad de potencia, por lo que comenzará desde la octava posición. Así, la primera fila será para Verstappen y Hamilton, mientras Kimi Antonelli ocupará el tercer puesto.

Max Verstappen volvió a dominar una tanda de clasificación | AP

Tras conseguir la pole, Verstappen destacó el trabajo realizado por Red Bull después de un inicio complicado de temporada.

Es increíble, honestamente. Estoy muy feliz de estar en la pole aquí

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Para Sergio Pérez, la sesión terminó en el último lugar de la clasificación. El mexicano de Cadillac marcó 1:38.933 y quedó en la posición 22, detrás de su compañero Valtteri Bottas.

Sergio Pérez no logró tener una buena sesión de clasificación en Sepang | AP