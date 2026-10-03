Max Verstappen consiguió este sábado su primera pole position de la temporada 2026 al dominar la clasificación en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:35.130, superando por casi tres décimas a Lewis Hamilton.
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El neerlandés fue el más rápido en las tres sesiones de clasificación y terminó con una ventaja de 0.298 segundos sobre Hamilton, quien se quedó con el segundo puesto. Isack Hadjar completó el top tres.
Verstappen vuelve a la pole y apunta a su primera victoria
Aunque Hadjar clasificó tercero, el piloto de Red Bull arrastra una penalización de cinco lugares por un cambio de unidad de potencia, por lo que comenzará desde la octava posición. Así, la primera fila será para Verstappen y Hamilton, mientras Kimi Antonelli ocupará el tercer puesto.
Tras conseguir la pole, Verstappen destacó el trabajo realizado por Red Bull después de un inicio complicado de temporada.
Es increíble, honestamente. Estoy muy feliz de estar en la pole aquí
¿Cómo le fue a Checo Pérez?
Para Sergio Pérez, la sesión terminó en el último lugar de la clasificación. El mexicano de Cadillac marcó 1:38.933 y quedó en la posición 22, detrás de su compañero Valtteri Bottas.
Checo reconoció que esperaba un fin de semana complicado y explicó que Cadillac está utilizando una especificación anterior de su motor Ferrari.