Este viernes está cargado de futbol, pero también regresa la Fórmula 1 y luchas

Este viernes 2 de octubre llega con una amplia agenda deportiva, especialmente para los fanáticos del futbol. La UEFA Nations League continúa aunque en México también tendremos actividad con la Liga MX Femenil,y el futbol de Expansión. El viernes, sin embargo, también tendrá WWE y Fórmula 1.

La F1 arranca la actividad

La jornada comienza tan pronto como las 2 de la mañana pues el Gran Premio de Baréin (en Malasia) de Fórmula 1, continúa su actividad con las Prácticas 2. Este jueves ya arrancó el evento con las primeras rodadas.

Curiosamente, la agenda deportiva del viernes 2 de octubre concluirá también con la Fórmula 1 pues a las 22:30 horas arrancará la Práctica 3. Los dos eventos estarán disponibles por Sky Sports y F1 TV.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 | AP

La actividad futbolística

Poco después de la actividad del deporte motor, la actividad se reanudará con la Nations League de Europa. Kazajistán se enfrentará a Moldavia, en punto de las 8:00 horas y al término de dicho juego, Letonia jugará contra Montenegro, ambos juegos podrán seguirse por Sky Sports.

El bloque principal de partidos internacionales se disputará a las 12:45 horas. En ese horario están programados seis encuentros: Francia vs. Italia, Bélgica vs. Turquía, Bosnia y Herzegovina vs. Suecia, Ucrania vs. Irlanda del Norte, Polonia vs. Rumania y Hungría vs. Georgia.

Trofeo de la Nations League de UEFA 2021 | TWITTER @EURO2024

Tras el futbol europeo, la actividad se trasladará al continente americano donde a las 18:00 horas Colombia se verá las caras contra Paraguay en un duelo amistoso que será transmitido por FOX Sports / FS Premium. Al término de dicho juego las selecciones de Concacaf entrarán en acción con el duelo entre El Salvador y Jamaica, que podrá seguirse por Concacaf / YouTube.

Futbol mexicano

A las 19:00 horas arrancará el futbol de la Liga de Expansión, donde se disputarán dos partidos en simultáneo. Correcaminos vs. Cruz Azul Hidalgo podrá seguirse por ESPN 2, mientras que Tepatitlán vs. Jaiba Brava tendrá transmisión de AYM Sports. Posteriormente, a las 21:00 horas, Atlético La Paz vs. Venados se enfrentarán también con transmisión de AYM Sports.

También a las 19:00 horas se llevará a cabo uno de los partidos destacados de la Liga MX Femenil: Pumas Femenil vs. Tigres Femenil y la actividad cerrará con el partido de la Jornada y la reiteración de la última Final, Monterrey Femenil enfrentándose a América Femenil. Ambos juegos se podrán seguir con transmisión de Nueve / Liga BBVA MX