Fernando Alonso revive en Bahréin: el bicampeón firma su mejor carrera del año y vuelve a sumar

Fernando Alonso circulando en el GP de Bahréin | AP

El español terminó octavo en una carrera caótica y bajo la lluvia, mejorando sus resultados recientes

Fernando Alonso encontró en el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia un motivo para sonreír. El bicampeón del mundo terminó octavo y consiguió su mejor resultado del año, además de sumar cuatro puntos para llegar a siete en el campeonato.

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El resultado representó el mejor fin de semana de Alonso en lo que va de temporada y le permitió igualar en puntos a Carlos Sainz, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg con 7.

¿Qué dijo Fernando Alonso al final de la carrera?

El resultado significó una mejoría respecto a sus actuaciones anteriores en Mónaco y Países Bajos. En Montecarlo terminó décimo y en Zandvoort fue noveno, por lo que el octavo puesto en Sepang representa su mejor clasificación de carrera en 2026.

Fernando Alonso se mostró satisfecho por su actuación en Sepang | AP

“Es sin duda una de las mejores carreras en lo personal, yo creo que he sacado lo máximo del coche y un poco más, eso me deja un buen sabor de boca”, aseguró.

¿Qué dejó la carrera de este fin de semana en la F1?

El Gran Premio de Bahréin en Malasia dejó un nuevo escenario en el Mundial de Fórmula 1. Kimi Antonelli terminó segundo y amplió a 84 puntos su ventaja sobre George Russell, quien volvió a sufrir un problema de fiabilidad cuando marchaba tercero.

La situación coloca al piloto de Mercedes con 320 unidades en la cima del campeonato, mientras Russell permanece segundo con 236. Lewis Hamilton, gracias a su tercer puesto en Sepang, se acercó al británico y ahora suma 214 puntos.

Russell pierde terreno y se aprieta la pelea por el subcampeonato

El abandono de Russell no solo favoreció a Antonelli, también volvió más interesante la batalla por el segundo lugar del campeonato. Hamilton redujo considerablemente la diferencia con su compatriota y Ferrari mantiene a Charles Leclerc en el cuarto puesto, con 191 puntos.

George Russell, en el Gran Premio de Bahréin 2026 | AP