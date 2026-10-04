El asturiano volvió a sumar en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con Aston Martin

El extraño inicio del Gran Premio de Bahréin en Malasia generó cierta suspicacia entre los pilotos de Fórmula 1 y uno de los más críticos fue Fernando Alonso, quien cuestionó la decisión de dirección de carrera de pausar todo una vez que Lewis Hamilton (y otros autos) se quedaron detenidos en la pista.

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Tras una espera de 40 minutos por una fuerte tormenta, varios autos se pararon en la vuelta de formación, entre ellos el Ferrari del siete veces campeón del mundo. Por ello, se canceló el procedimiento de salida, pero se anunció que la salida sería en el orden previsto, por lo que Hamilton no perdió su segunda posición.

"Yo he sufrido abandonos en la mitad de las carreras de este año y nunca se paró la carrera por que nosotros abandonáramos", fue la dura crítica de Alonso contra la FIA en atención a los medios españoles. "Tendrán que explicarlo", insistió el asturiano, quien finalizó en el octavo y sumó punto por tercera ocasión esta temporada.

Fernando Alonso con Aston Martin durante el Gran Premio de Bahrén | AP

"Estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés, hubo que parar la carrera para que volviese a salir. yo he tenido abandonos en la mitad de las carreras de este año y nunca se paró la carrera por que nosotros abandonáramos", añadió Alonso respecto a la situación con el piloto de Ferrari, que finalizó en el podio.

¿Por qué la FIA mantuvo el orden original de la parilla?

Nicholas Tombazis, director técnico de la FIA, afirmó en declaraciones a DAZN que tomaron la decisión de parar y reestablecer el orden original de la carrera porque los autos se detuvieron por un error del software de la FIA, no de los equipos. "Hay configuraciones especiales en el software para condiciones de lluvia, por motivos de seguridad, para prevenir esos picos de potencia, y todos los coches han tenido que usar esa configuración hoy porque eran condiciones de mojado".

Lewis Hamilton en el podio en el Gran Premio de Bahréin | AP

"Ha habido un error en el software y eso ha hecho que los coches, cuando iban a muy baja velocidad, no pudieran volver a acelerar. Algunos coches en la vuelta de formación han ido extremadamente lentos, y se ha producido un efecto dominó: algunos coches casi se pararon y eso causó el error. Por eso algunos coches lo han sufrido y otros no: por eso sacamos la bandera roja", explicó.

Añadió que es algo que revisarán para que las escuderías puedan actualizar sus autos y no se repita un incidente similar en futuras carreras. "No ha sido culpa de los equipos y tendremos que hacer actualizaciones a esas configuraciones y al software y se las daremos a los equipos para que las instalen en sus coches", finalizó.