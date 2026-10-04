El abandono de George Russell en Sepang modificó la pelea por el campeonato y permitió que Kimi Antonelli aumentara su ventaja

El Gran Premio de Bahréin en Malasia dejó un nuevo escenario en el Mundial de Fórmula 1. Kimi Antonelli terminó segundo y amplió a 84 puntos su ventaja sobre George Russell, quien volvió a sufrir un problema de fiabilidad cuando marchaba tercero.

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La situación coloca al piloto de Mercedes con 320 unidades en la cima del campeonato, mientras Russell permanece segundo con 236. Lewis Hamilton, gracias a su tercer puesto en Sepang, se acercó al británico y ahora suma 214 puntos.

Russell pierde terreno y se aprieta la pelea por el subcampeonato

El abandono de Russell no solo favoreció a Antonelli, también volvió más interesante la batalla por el segundo lugar del campeonato. Hamilton redujo considerablemente la diferencia con su compatriota y Ferrari mantiene a Charles Leclerc en el cuarto puesto, con 191 puntos.

George Russell, en el Gran Premio de Bahréin 2026 | AP

Otro movimiento importante ocurrió entre McLaren y Red Bull. Max Verstappen ganó la carrera y llegó a 188 puntos, los mismos que Lando Norris, aunque el neerlandés aparece por delante en la clasificación después de que el británico terminara noveno.

Fernando Alonso también salió beneficiado de una carrera marcada por la lluvia, los cambios de neumáticos y los problemas mecánicos. El español terminó octavo, sumó cuatro puntos y pasó del puesto 19 al 17, con siete unidades.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, en el GP de Bahréin | AP

Alonso aprovecha y Verstappen vuelve a meterse en la pelea

El resultado representó el mejor fin de semana de Alonso en lo que va de temporada y le permitió igualar en puntos a Carlos Sainz, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. Aston Martin encontró así un importante respiro después de una campaña complicada.