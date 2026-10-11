"Imagina si tuviéramos un mejor auto”: La reacción de Checo Pérez tras el Gran Premio de Singapur

El mexicano nuevamente quedó muy lejos de los puntos, a pesar de un buen rendimiento individual

Los puntos se resisten a Cadillac. La escudería debutante en la Fórmula 1 no progresa lo suficiente para siquiera acercarse al Top 15 y este domingo volvió a finalizar en el fondo en el Gran Premio de Singapur. En este contexto, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez no tuvo otra opción más que tomar con humor el rendimiento del MAC-26.

Una vez finalizada la carrera en Marina Bay, el ingeniero de carrera del tapatío, Carlo Pasetti, intentó levantar el ánimo del piloto. "Lo maximizaste. Sacamos absolutamente todo", fueron las palabras del italiano. "Muy, muy fuerte. ¡Ahora necesitamos un auto más rápido!", respondió Pérez Mendoza en tono sarcástico, luego de terminó a dos vueltas del líder, Max Verstappen.

Pasetti señaló que los resultados llegarán, pero enfatizó que el mexicano hizo un gran trabajo. "Fue una carrera muy buena, una gran carrera", a lo que el tapatío respondió con mayor ánimo, pero nuevamente enfatizando lo difícil que es lograr un buen resultado con un auto que no encuentra un desarrollo óptimo.

"Así es como tenemos que competir todos y cada uno de los fines de semana, independientemente de los resultados, muchachos. Muy bien hecho. Gracias por eso. Imagina si tuviéramos un mejor auto", añadió entre risas el piloto de 36 años.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de Singapur?

Pese a queda P20 en la clasificación, Checo salió desde la P17 por una sanción a George Rusell, y porque Isack Hadjar y Fernando Alonso salieron desde el pitlane. En la primera vuelta, parecía que podría pelear con Alex Albon por la P16, pero eventualmente perdió ritmo con el tailandés, que empezó a alejarse.

Toto Wolff y Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur | AP

De igual forma, aunque se defendió por un buen rato de Alonso, el asturiano terminó por superarlo e incluso terminó con una vuelta de ventaja. Mientras que Checo terminó a dos vueltas de Verstappen en la P17, solo por delante de Valtteri Bottas; Albon, Lance Stroll, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto no terminaron la carrera.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Checo Pérez?

Después de la visita a Marina Bay, la F1 tendrá una pausa de una semana para viajar al continente americano, donde se reanudará la actividad con el Gran Premio de Estados Unidos. La actividad en Austin está programada del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con la carrera principal agendada para comenzar a las 14:00 horas.