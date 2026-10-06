¿Se mueve el calendario? Por primera vez en más de 30 años, la Fórmula 1 puede regresar a África

La parrilla de la F1 en la Temporada 2026 de la categoría | AP

Según el expiloto David Coulthard, es inminente el anuncio del cambio en el calendario

El mundo cambia y la Fórmula 1 cambia con él. Desde hace un par de temporadas la categoría ha buscado expandirse territorialmente a horizontes que quedaron en el olvido antes del cambio de milenio. Tal es el caso del continente africano, a donde el regreso del serial es inminente, según el expiloto David Coulthard.

Que hay países en África que quieren albergar un Gran Premio de F1 no es novedad, pues incluso se ha hablado del proyecto de Ruanda de organizar el Gran Premio en Kigali. Sin embargo, Coulthard insinuó en el pódcast 'Up To Speed' que la confirmación de una carrera en dicha zona se hará pronto.

"He oído rumores de que pronto habrá un anuncio sobre África. Así que vamos a ir a África", fueron las palabras del británico, quien analizaba el regreso de Portugal y Turquía al calendario a partir de 2027. Sus palabras se suman a las dichas en agosto por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, quien afirmó que las negociaciones para volver a África iban por buen camino.

"Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones están avanzando muy bien en África. El año que viene volveremos a Portugal, volveremos a Turquía, y estamos manteniendo otras conversaciones con (países) de Sudamérica; también tenemos conversaciones en Extremo Oriente", declaró en ese momento el italiano.

Panorámica del Circuito de Kyalami en Sudáfrica | AFP

¿Desde cuándo la F1 no corre en África?

Hasta ahora, los dos Grandes Premios que se han celebrado en territorio africano fueron el de Marruecos y el de Sudáfrica. El primero se corrió por única ocasión en 1958, con el británico Stirling Moss como ganador con Vanwall en el Circuito de Ain-Diab en Casablanca.

Mientras que el Gran Premio de Sudáfrica se unió al calendario en 1962 y salió en 1993, con una ausencia entre 1986 y 1991, y dos ediciones no puntuables en 1966 y 1981. Alain Prost con Williams-Renault fue el ganador de la última edición en 1993.

¿Qué cambios habrá en la F1 para 2027?

Para la próxima temporada, la categoría tendrá el regreso de Portugal y Turquía, mientras que Países Bajos saldrá del calendario. Además, tampoco se correrá el Gran Premio de Barcelona, ya que comenzará su etapa de rotación con el Gran Premio de Bélgica.