Checo Pérez apunta a terminar una temporada de Fórmula 1 sin puntos por primera vez en su carrera

Checo Pérez en el paddock de la Fórmula 1 en la Temporada 2026 | AP

El mexicano ha tenido un complicado regreso a la parrilla con Cadillac, escudería debutante en F1

El final de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca y restan solo seis carreras, en las cuales Sergio 'Checo' Pérez buscará un histórico primer punto para Cadillac. El mexicano no ha tenido un regreso sencillo a la categoría y podría terminar sin unidades por primera vez en su historia.

Desde que debutó en la Temporada 2011 con Sauber, Checo ha sumado al menos un punto en cada una de sus campañas en F1. Sin embargo, este año, al competir con una estructura completamente nueva como es el equipo de TWG Motorsport, parece difícil que logre terminar Top 10 al menos en una carrera.

El mexicano lo había logrado en un caótico Gran Premio de Mónaco, en el cual hubo seis abandonos que le favorecieron para finalizar décimo tras largar P18. Sin embargo, una sanción posterior a la carrera por alinearse mal en el cajón de salida lo relegó a la P15 y ese último punto quedó en manos de Fernando Alonso.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en cada una de sus temporadas en F1?

Checo Pérez debutó en la Temporada 2011 con Sauber y sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España de ese año, su quinta carrera disputada. El tapatío terminó en la novena posición y finalizó la campaña en el sitio 16 del Campeonato de Pilotos con 14 unidades.

Toto Wolff y Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur | AP

Desde entonces, Pérez Mendoza sumó en toda y cada una de las 14 temporadas disputadas antes de este 2026 y en siete de ellas llegó a cien o más puntos, las últimas cuatro como piloto de Red Bull. Con los de Milton Keynes, además, impuso su propio récord de puntos en 2022, cuando llegó a 305 unidades que lo dejaron tercero en la clasificación.

Para 2023, a pesar de que sumó menos puntos (285), Pérez Mendoza quedó subcampeón detrás de Max Verstappen, en el que fue el mejor resultado en la historia para un piloto mexicano en F1. Además, fue la primera vez que Red Bull logró el 1-2 en el Campeonato de Pilotos.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de Bahréin en Malasia en 2026 | AP

TEMPORADA ESCUDERÍA PUNTOS POSICIÓN EN EL CAMPEONATO 2011 Sauber 14 P16 2012 Sauber 66 P10 2013 McLaren 49 P11 2014 Force India 59 P10 2015 Force India 78 P9 2016 Force India 101 P7 2017 Force India 100 P7 2018 Force India/Racing Point 62 P8 2019 Racing Point 52 P10 2020 Racing Point 125 P4 2021 Red Bull 190 P4 2022 Red Bull 305 P3 2023 Red Bull 285 P2 2024 Red Bull 152 P8

¿Cómo va Checo Pérez en la Temporada 2026?

Después de 17 carreras disputadas este año, el tapatío está en el último lugar del Campeonato de Pilotos. Lo anterior porque el mejor resultado de Lance Stroll y Valtteri Bottas, que tampoco han sumado puntos, fueron una P12 en Bahréin y una P13 en China, mientras que el mejor resultado de Checo es la P14 en Barcelona y Azerbaiyán.

Sin embargo, este conteo de la F1 no contempla que Stroll tiene 11 retiros y que no clasificó en el Gran Premio de Australia, ni que Bottas solo ha completado nueve de 17 carreras. Checo, por su parte, finalizó 12 de 17 Grandes Premios y sus cinco abandonos fueron por problemas del auto.