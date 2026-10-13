El final de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca y restan solo seis carreras, en las cuales Sergio 'Checo' Pérez buscará un histórico primer punto para Cadillac. El mexicano no ha tenido un regreso sencillo a la categoría y podría terminar sin unidades por primera vez en su historia.
Desde que debutó en la Temporada 2011 con Sauber, Checo ha sumado al menos un punto en cada una de sus campañas en F1. Sin embargo, este año, al competir con una estructura completamente nueva como es el equipo de TWG Motorsport, parece difícil que logre terminar Top 10 al menos en una carrera.
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El mexicano lo había logrado en un caótico Gran Premio de Mónaco, en el cual hubo seis abandonos que le favorecieron para finalizar décimo tras largar P18. Sin embargo, una sanción posterior a la carrera por alinearse mal en el cajón de salida lo relegó a la P15 y ese último punto quedó en manos de Fernando Alonso.
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en cada una de sus temporadas en F1?
Checo Pérez debutó en la Temporada 2011 con Sauber y sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España de ese año, su quinta carrera disputada. El tapatío terminó en la novena posición y finalizó la campaña en el sitio 16 del Campeonato de Pilotos con 14 unidades.
Desde entonces, Pérez Mendoza sumó en toda y cada una de las 14 temporadas disputadas antes de este 2026 y en siete de ellas llegó a cien o más puntos, las últimas cuatro como piloto de Red Bull. Con los de Milton Keynes, además, impuso su propio récord de puntos en 2022, cuando llegó a 305 unidades que lo dejaron tercero en la clasificación.
Para 2023, a pesar de que sumó menos puntos (285), Pérez Mendoza quedó subcampeón detrás de Max Verstappen, en el que fue el mejor resultado en la historia para un piloto mexicano en F1. Además, fue la primera vez que Red Bull logró el 1-2 en el Campeonato de Pilotos.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
PUNTOS
POSICIÓN EN EL CAMPEONATO
2011
Sauber
14
P16
2012
Sauber
66
P10
2013
McLaren
49
P11
2014
Force India
59
P10
2015
Force India
78
P9
2016
Force India
101
P7
2017
Force India
100
P7
2018
Force India/Racing Point
62
P8
2019
Racing Point
52
P10
2020
Racing Point
125
P4
2021
Red Bull
190
P4
2022
Red Bull
305
P3
2023
Red Bull
285
P2
2024
Red Bull
152
P8
¿Cómo va Checo Pérez en la Temporada 2026?
Después de 17 carreras disputadas este año, el tapatío está en el último lugar del Campeonato de Pilotos. Lo anterior porque el mejor resultado de Lance Stroll y Valtteri Bottas, que tampoco han sumado puntos, fueron una P12 en Bahréin y una P13 en China, mientras que el mejor resultado de Checo es la P14 en Barcelona y Azerbaiyán.
Sin embargo, este conteo de la F1 no contempla que Stroll tiene 11 retiros y que no clasificó en el Gran Premio de Australia, ni que Bottas solo ha completado nueve de 17 carreras. Checo, por su parte, finalizó 12 de 17 Grandes Premios y sus cinco abandonos fueron por problemas del auto.