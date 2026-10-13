El final de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca y restan solo seis carreras, en las cuales Sergio 'Checo' Pérez buscará un histórico primer punto para Cadillac. El mexicano no ha tenido un regreso sencillo a la categoría y podría terminar sin unidades por primera vez en su historia.

Desde que debutó en la Temporada 2011 con Sauber, Checo ha sumado al menos un punto en cada una de sus campañas en F1. Sin embargo, este año, al competir con una estructura completamente nueva como es el equipo de TWG Motorsport, parece difícil que logre terminar Top 10 al menos en una carrera.

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El mexicano lo había logrado en un caótico Gran Premio de Mónaco, en el cual hubo seis abandonos que le favorecieron para finalizar décimo tras largar P18. Sin embargo, una sanción posterior a la carrera por alinearse mal en el cajón de salida lo relegó a la P15 y ese último punto quedó en manos de Fernando Alonso.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en cada una de sus temporadas en F1?

Checo Pérez debutó en la Temporada 2011 con Sauber y sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España de ese año, su quinta carrera disputada. El tapatío terminó en la novena posición y finalizó la campaña en el sitio 16 del Campeonato de Pilotos con 14 unidades.

Toto Wolff y Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur | AP

Desde entonces, Pérez Mendoza sumó en toda y cada una de las 14 temporadas disputadas antes de este 2026 y en siete de ellas llegó a cien o más puntos, las últimas cuatro como piloto de Red Bull. Con los de Milton Keynes, además, impuso su propio récord de puntos en 2022, cuando llegó a 305 unidades que lo dejaron tercero en la clasificación.

Para 2023, a pesar de que sumó menos puntos (285), Pérez Mendoza quedó subcampeón detrás de Max Verstappen, en el que fue el mejor resultado en la historia para un piloto mexicano en F1. Además, fue la primera vez que Red Bull logró el 1-2 en el Campeonato de Pilotos.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de Bahréin en Malasia en 2026 | AP

TEMPORADA

ESCUDERÍA

PUNTOS

POSICIÓN EN EL CAMPEONATO

2011

Sauber

14

P16

2012

Sauber

66

P10

2013

McLaren

49

P11

2014

Force India

59

P10

2015

Force India

78

P9

2016

Force India

101

P7

2017

Force India

100

P7

2018

Force India/Racing Point

62

P8

2019

Racing Point

52

P10

2020

Racing Point

125

P4

2021

Red Bull

190

P4

2022

Red Bull

305

P3

2023

Red Bull

285

P2

2024

Red Bull

152

P8

¿Cómo va Checo Pérez en la Temporada 2026?

Después de 17 carreras disputadas este año, el tapatío está en el último lugar del Campeonato de Pilotos. Lo anterior porque el mejor resultado de Lance Stroll y Valtteri Bottas, que tampoco han sumado puntos, fueron una P12 en Bahréin y una P13 en China, mientras que el mejor resultado de Checo es la P14 en Barcelona y Azerbaiyán.

Sin embargo, este conteo de la F1 no contempla que Stroll tiene 11 retiros y que no clasificó en el Gran Premio de Australia, ni que Bottas solo ha completado nueve de 17 carreras. Checo, por su parte, finalizó 12 de 17 Grandes Premios y sus cinco abandonos fueron por problemas del auto.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Singapur | AP