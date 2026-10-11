Sergio Pérez terminó el Gran Premio de Singapur en la posición 17, lejos de la zona de puntos, pero con sensaciones positivas sobre su propio rendimiento. El mexicano reconoció que Cadillac todavía está lejos de sus rivales, aunque aseguró que dio el máximo durante toda la carrera.
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“Teníamos una diferencia enorme respecto a los autos de adelante, pero prácticamente todas las vueltas que hice en carrera fueron entre el 98 y el 100% de mi capacidad. Así que sí, lo disfruté. Creo que lo único que necesitamos es un auto rápido”, expresó.
Checo Pérez destaca el crecimiento de Cadillac
Para Pérez, el equipo está construyendo una base importante que podría permitirle competir en mejores condiciones durante las próximas temporadas.
“En este momento, creo que el equipo se está volviendo muy fuerte desde el punto de vista operativo. Simplemente tenemos que seguir presionando en estas últimas carreras porque somos muy optimistas de cara al próximo año”, señaló.
El mexicano espera un auto más competitivo para las próximas carreras
Pérez también dejó claro que la principal diferencia con las escuderías punteras está en el rendimiento del monoplaza.
Así que espero que, cuando tengamos un auto un poco más competitivo, podamos empezar a complicarles las cosas a los de adelante
El piloto de Cadillac insistió en que la distancia sigue siendo considerable frente a los equipos que pelean por las primeras posiciones.
“En este momento, la diferencia respecto a los autos de adelante es demasiado grande”, reconoció.