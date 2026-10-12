Ocon y Checo podrían volver a ser compañeros de un equipo de Fórmula 1 | Especial

Cadillac podría mover sus piezas para la próxima temporada de Fórmula 1 y Esteban Ocon aparece como una alternativa para reforzar su dupla

El futuro de Esteban Ocon en la Fórmula 1 comienza a generar rumores para 2027 y aunque no existe un anuncio oficial que lo vincule con Cadillac, el piloto francés aparece entre las opciones que podría considerar la escudería estadounidense y con ello reencontrarse con Sergio Pérez.

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¿Ocon llegaría a Cadillac para acompañar a Checo Pérez?

Ocon podría convertirse en una alternativa externa para Cadillac, pese a que Sergio Pérez y Valtteri Bottas cuentan con contratos de varios años.

La posibilidad surge en un momento en el que el equipo busca consolidarse en la categoría, aunque por ahora no hay confirmación de negociaciones ni de una posible salida de alguno de sus titulares.

Esteban Ocon con Haas en la Fórmula 1 | AP

El panorama del francés cambió después de que se reportara que Haas no continuará con él para 2027. Ocon comparte actualmente equipo con el británico Oliver Bearman, quien también termina su vínculo con la escudería al concluir la temporada.

Los resultados de Cadillac también estarán bajo la lupa, pues la escudería necesita dar pasos adelante en su primera temporada en la F1. Sin embargo, un eventual cambio de alineación no está confirmado y los contratos vigentes de Pérez y Bottas representan un factor importante en cualquier decisión que pueda tomar el equipo.

Checo Pérez y Ocon ya fueron compañeros

Un posible reencuentro entre Pérez y Ocon tendría un ingrediente especial por sus antecedentes en Force India, donde compartieron garaje durante 2017 y 2018. Ambos protagonizaron varios enfrentamientos en pista, con contactos en Azerbaiyán y Bélgica en 2017 que provocaron fuertes discusiones y llevaron al equipo a imponer restricciones para evitar nuevos incidentes.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Singapur | AP