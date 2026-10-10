Sergio Pérez no ocultó su preocupación tras la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El mexicano aseguró que exprimió al máximo su monoplaza, pero la diferencia de rendimiento con sus rivales lo dejó sin posibilidades de avanzar en la parrilla.
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Checo señala las deficiencias de Cadillac
El mexicano se dijo satisfecho con su ejecución, aunque admitió que no fue suficiente para ganar posiciones debido a la distancia que todavía existe respecto a otros equipos.
“Una de las vueltas más fuertes que he hecho por aquí”, reconoció el tapatío, luego de su actuación de este sábado.
El mexicano también explicó dónde se encuentran los principales problemas de su auto.
“Todo es principalmente carga, mecánicamente nuestra suspensión y absorción son muy deficientes”, consideró.
Del contacto en la sprint al reto del domingo
Pérez partirá desde la posición 20 en Marina Bay, mientras que en la clasificación del campeonato de pilotos aparece en el lugar 23, con cero puntos. El panorama complica sus opciones de protagonizar una remontada en un circuito urbano donde adelantar suele ser complicado.
Además, Checo llega a la carrera principal después del contacto que tuvo con Lance Stroll durante la salida de la carrera sprint. Los comisarios determinaron que el mexicano tuvo la mayor responsabilidad en el incidente, aunque finalmente decidieron no imponerle una sanción.