Checo Pérez pierde la esperanza en Singapur al largar desde el fondo de la parrilla

Sergio Pérez a su llegada al Gran Premio de Singapur | AP

El piloto mexicano reconoció que, pese a completar una de sus mejores vueltas en Marina Bay, el rendimiento de su Cadillac no le permite aspirar a mucho más

Sergio Pérez no ocultó su preocupación tras la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El mexicano aseguró que exprimió al máximo su monoplaza, pero la diferencia de rendimiento con sus rivales lo dejó sin posibilidades de avanzar en la parrilla.

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Checo señala las deficiencias de Cadillac

El mexicano se dijo satisfecho con su ejecución, aunque admitió que no fue suficiente para ganar posiciones debido a la distancia que todavía existe respecto a otros equipos.

“Una de las vueltas más fuertes que he hecho por aquí”, reconoció el tapatío, luego de su actuación de este sábado.

Sergio 'Checo' Pérez, en las PL del GP de Baréin | AP

El mexicano también explicó dónde se encuentran los principales problemas de su auto.

“Todo es principalmente carga, mecánicamente nuestra suspensión y absorción son muy deficientes”, consideró.

Del contacto en la sprint al reto del domingo

Checo Pérez y Lance Stroll chocaron en Singapur | Captura

Pérez partirá desde la posición 20 en Marina Bay, mientras que en la clasificación del campeonato de pilotos aparece en el lugar 23, con cero puntos. El panorama complica sus opciones de protagonizar una remontada en un circuito urbano donde adelantar suele ser complicado.