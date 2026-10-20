¡Con sombrero y paliacate! Así es el casco que Max Verstappen usará en el Gran Premio de Estados Unidos este año

Max Verstappen en la promoción de su nuevo casco y su nuevo uniforme para la carrera en Austin | INSTAGRAM: @maxverstappen1

El piloto neerlandés buscará mantener la racha de victorias cuando visite Austin este fin de semana en el regreso de la F1 a América

Con dos victorias consecutivas, Max Verstappen no pierde la esperanza de pelear por el título en la Temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés tratará de mantener la racha de triunfos este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, en donde usará un casco especial, en el cual destacó el cambio del diseño del tradicional león, que tendrá un paliacate y sombrero al estilo texano.

Por medio de redes sociales, el piloto de Red Bull presentó su nueva equipación, con la cual buscará su tercera victoria al hilo este año. "Rumbo a Texas. ¡Iré a Austin con este casco especial!", se lee en la publicación, en la cual también compartió imágenes de su nuevo mono, blanco con detalles en azul, el cual combina con su nuevo casco.

Los detalles del casco de Max Verstappen para la carrera en Austin

El blanco siempre ha estado presente en el casco de Verstappen, con detalles rojos, azules y amarillos por los colores de la marca Red Bull. Sin embargo, una característica distintiva es su león en la parte alta, el cual se forma con líneas blancas sobre un fondo rojo. Por ello, para el diseño de este año en Estados Unidos, fue la modificación que más trascendió.

En un fondo completamente blanco, como el resto del casco, el león está marcado con líneas azules y en la cabeza tiene la silueta de lo que asemeja un sombrero tejano con un paliacate. El resto del casco tiene los detalles rojos y amarillos de la marca de las bebidas energéticas, pero en la parte de atrás destacan las cuatro estrellas que representan los cuatro campeonatos de Verstappen.

Así es el nuevo casco de Max Verstappen, para el Gran Premio de Estados Unidos | INSTAGRAM: @maxverstappen1

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos?

La actividad en el Circuito de las Américas está programada para comenzar el viernes 23 de octubre a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) con la primera sesión de Prácticas Libres. Ese mismo día, la segunda sesión comenzará a las 15:00 horas, misma hora en la cual empezará la clasificación el sábado 24 de octubre.

Para el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas está programada la carrera principal, en la cual Verstappen buscará su quinta victoria en las últimas seis ediciones del Gran Premio de Estados Unidos. Toda la actividad en Austin podrá seguirse a través de la señal de Sky Sports, en el canal 580.