Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en la presentación del Gran Premio de África | X: @F1

Será a partir de 2030 que Ruanda se sume al calendario de la máxima categoría del automovilismo

La Fórmula 1 anunció que Ruanda albergará una carrera “a principios de la década de 2030”, cuando la serie regrese a África después de unos 40 años.

El Gran Premio de África tendrá un contrato de 10 años y se disputará en un circuito en Bugesera, al sureste de la capital, Kigali. La F1 indicó que el trazado, construido específicamente para este fin, estará listo “a principios de la próxima década”.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, dijo en un acto de lanzamiento en Kigali que era “un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos”, y añadió que esperaba que pudiera dar lugar a más eventos de la F1 en África.

Correr en África cumplirá una ambición largamente acariciada por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la F1. El piloto británico, de 41 años, ha dicho que ha estado “luchando en segundo plano” durante años para que haya una carrera en África.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y autoridades de Ruanda en la presentación del Gran Premio de África | X: @F1

La última vez que la F1 corrió en África fue en el Gran Premio de Sudáfrica de 1993. “Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1”, afirmó el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

“Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte correrá en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo", añadió.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, en la presentación del Gran Premio de África | X: @F1