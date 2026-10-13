Austin puede ser el escenario en el cual el piloto italiano se convierta en el monarca más joven en la historia de la categoría

Con dos victorias en el Gran Premio de Singapur, en la carrera sprint y en la principal, Max Verstappen demostró que todavía tiene lo que se necesita para ganar en la Fórmula 1. Sin embargo, parece que ni siquiera el neerlandés podrá quitarle el título a Andrea Kimi Antonelli, que se proclamará campeón en el Gran Premio de Estados Unidos si gana y le favorecen los resultados de George Russell, Lewis Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris.

A pesar de que en Marina Bay fue la tercera carrera al hilo sin victoria para el joven piloto de Mercedes, su buen inicio de temporada con cinco triunfos en seis carreras lo mantienen con una cómoda ventaja. Por ello, ganar en el Circuito de las Américas lo acercará al campeonato, siempre y cuando Russell quede fuera del Top 8 y Hamilton fuera del Top 5.

¿Qué resultados necesita Antonelli para coronarse en el GP de Estados Unidos?

Para celebrar su primer título de F1 en su trayectoria, italiano necesita ganar sí o sí en Austin. De lo contrario, no importará el resultado de Russell y el resto de los pilotos, la definición se postergará hasta el Gran Premio de México.

Ahora bien, con la victoria, Antonelli tendrá que esperar que Russell y Hamilton no suban al podio. A su compañero de Mercedes tendrá que superarlo por 23 puntos, es decir, que George quede noveno o décimo; mientras que al piloto de Ferrari debe sacarle una diferencia de 14, es decir, que Lewis quede en la quinta posición o peor.

Antonelli y Verstappen en el Gran Premio de Singapur | AP

Si se dan los dos resultados de los británicos, entonces Kimi necesitará una ventaja de seis puntos con Verstappen, para lo cual bastará ganar la carrera y que el neerlandés quede segundo. En caso de que Antonelli y Max queden 1-2, pero Russell finalice mínimo en la P8, la coronación del italiano se retrasará, pero el piloto de Red Bull quedará fuera de la pelea por la corona.

Leclerc y Norris pueden quedar eliminados de la pelea por el título

Para seguir en la pelea por el título, Verstappen necesita ganar o bien que Antonelli no sume siete o más puntos que él. De igual manera, Charles Leclerc y Lando Norris se juegan su última esperanza de mantenerse en la pelea.

Antonelli y Leclerc en el podio en el Gran Premio de Singapur | AP

En el caso del monegasco, necesita sumar 12 puntos o más que el italiano para mantenerse matemáticamente en la pelea. Mientras que en el caso del actual campeón de la F1, tiene que sumar 15 puntos o más que Antonelli para no quedar fuera "eliminado".

¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos?

La actividad en Austin está programada para comenzar el viernes 23 de octubre a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) con las Prácticas Libres. La clasificación está prevista correrse el sábado 24 a las 15:00 horas, mientras que la carrera está agendada para el domingo 25 a las 14:00 horas.