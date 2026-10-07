Con el anuncio de la llegada de la Fórmula 2 se amplía la cartelera de eventos de deporte motor en territorio azteca

El 2027 será un año histórico para México, que por primera vez recibirá una carrera puntuable de la Fórmula 1 y de la Fórmula 2 en un mismo fin de semana. Además, la Fórmula E tendrá un cambio de trazado en el Autódromo Hermanos Rodríguez para recorrer de manera homologada en el circuito que se utiliza en el deporte motor. Con ello, nuestro país se consolida como sede de grandes categorías del automovilismo.

Si bien los más emblemáticos son el México E-Prix y el Gran Premio de la Ciudad de México de la F1, nuestro país también ha recibido competencias como la Carrera Panamericana (Rally), la Fórmula 4, y –por supuesto– la NASCAR Cup Series. Fue en 2025 que el serial estadounidense tuvo una carrera puntuable en el Hermanos Rodríguez, pero este año no pudo celebrarse por los problemas de calendarizar con la Copa del Mundo.

De momento, la afición mexicana tendrá que conformarse con la NASCAR México Series, aunque no se descarta que en un futuro la categoría estadounidense vuelva a correr en territorio azteca. Mientras tanto, 2027 tendrá tres grandes carreras de alto nivel, con grandes figuras en cada una de ellas.

¿Cuándo serán la Fórmula E, la F1 y la F2 en México en 2027?

En el caso de la categoría eléctrica, está programado que el E-Prix de la Ciudad de México se corra el 16 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será la la undécima edición de esta carrera, ya que desde 2016 el serial no se ha marchado de nuestro país y solamente en 2021, por la pandemia de Covid-19, no se corrió esta carrera.

Acción del México E-Prix de la Fórmula E en 2026 | IMAGO 7

En cuanto a las carreras de la FIA, las dos se celebrarán el mismo fin de semana y la organización buscará que la F2 sea algo más que una carrera soporte. Este especial evento está programado para el fin de semana del viernes 29 al domingo 31 de octubre. En el caso del Mexico GP de F1, será la duodécima edición en esta tercera etapa que comenzó en 2015 y solo con la ausencia de 2020 por la pandemia.

¿Tendrá México carrera de Fórmula 3?

Federico González Compeán, director del México GP, señaló que por ahora se tomarán con calma abrirle las puertas a otra categoría tipo fórmula, aunque no descartan que después de 2028 sea una alternativa. “Sería muy pronto. Me gustaría que digiriéramos todos lo que es tener Fórmula 2 antes de correr a tener Fórmula 3. No lo veo para el 2028, pero para más adelante", declaró,