Fórmula E confirma cambios importantes para su fecha en 2027 en la Ciudad de México

La Fórmula E estrenará el nuevo Gen4 y, por primera vez en su historia, utilizará el trazado completo del Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula E vivirá una nueva etapa con su regreso a Ciudad de México en 2027, ya que, por primera vez en su historia, el trazado será el mismo que se emplea para la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alberto Longo, jefe del campeonato y cofundador del serial de autos eléctricos, se dijo emocionado por esta nueva era, en la que podrán abarcar todo el icónico trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez y, de paso, contar con una mayor cantidad de público, que poco a poco se ha ido enamorando de esta competencia.

"Me siento contento por ver esta nueva pista. Hemos trabajado mucho para que el serial y la carrera sigan creciendo y esto es un ejemplo de ello. La velocidad del nuevo Gen4 va a permitir que veamos más acción y más rebases", indicó el directivo, quien bromeó con que todavía falta la aprobación de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), aunque aseguró que el cambio es un hecho.

La carrera en Ciudad de México se realizará el próximo 16 de enero de 2027 y será la tercera fecha de la temporada, luego de una doble sesión en Arabia Saudita que se llevará a cabo el 18 y 19 de diciembre de 2026.

El E-Prix de Ciudad de México 2027 utilizará el mismo trazado que la Fórmula Uno | José Moreno

¿Por qué la Fórmula E cambiará su pista en Ciudad de México?

Los cambios no solo se limitan a México o al trazado, sino que también involucran a la competencia. Para la temporada 2026-27, la Fórmula E armó un calendario de 21 carreras en 13 sedes, la mayor cantidad de destinos urbanos en la historia de la categoría.

Uno de los principales atractivos será el estreno del monoplaza Gen4, que llegará para la campaña 2026-27 con importantes avances en materia de velocidad y rendimiento.

Entre sus principales características destacan

Velocidad máxima: 335 kilómetros por hora

Aceleración de 0 a 100 km/h: 1.8 segundos

Aceleración de 0 a 200 km/h: 4.4 segundos

Sostenibilidad: 100 por ciento reciclable

Derivado de la potencia del nuevo automóvil, la Fórmula E tomó la decisión de expandir el trazado en Ciudad de México, lo que permitirá ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados mexicanos y aprovechar por primera vez el circuito utilizado por la Fórmula 1.

"Este coche se merece ir a un circuito más grande, uno como el de la Fórmula Uno, y por primera vez sentimos que la tecnología nos está permitiendo hacer este tipo de cambios", destacó Longo.

Fórmula E podría sumar 12 mil lugares para el público

La Fórmula E ya prepara su regreso a México para enero de 2027 | José Moreno

El cambio de trazado también abre la posibilidad de incrementar el número de aficionados que podrán asistir a la carrera. Sin embargo, el directivo español explicó que esperarán a conocer el comportamiento de la venta de boletos antes de tomar una decisión.

"Podríamos añadir 12 mil nuevos asientos que hay en la curva 1, pero no queremos perder la cabeza. Tenemos que ir creciendo poco a poco, pero si eventualmente vemos que los tickets se venden muy rápido, sí podríamos abrir esa nueva tribuna", sostuvo.

De esta manera, el E-Prix de Ciudad de México 2027 tendrá como principales novedades el uso del trazado completo del Autódromo Hermanos Rodríguez, el estreno del Gen4 y la posibilidad de aumentar la capacidad para los aficionados.

Calendario de la Fórmula E 2026-27