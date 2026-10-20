Federico González Compeán descartó que una alternar un año sí y uno no con otra carrera sea una opción para renovar contrato con la categoría

Dos años más, además de la edición de este 2026, le quedan de contrato al Gran Premio de México en la Fórmula 1. Y aunque la competencia por tener un espacio en el calendario es fuerte, el director del evento, Federico González Compeán, mantiene la confianza de renovar contrato, aunque reconoció que no le gustaría alternar con otra carrera.

A partir de 2027 comenzará una nueva etapa en la máxima categoría en el automovilismo, en la cual escenarios emblemáticos como Spa Francorchamps en Bélgica y Montmeló en Barcelona alternarán su presencia en el calendario. En este contexto, González Compeán señaló que no le gustaría llegar a ese punto para mantener el México GP vivo.

"No lo hemos pensado. Hay una estructura del Gran Premio que trabaja todo el año. Pensar en trabajar un año sí y un año no, creo que complicaría la logística. Lo voy a pensar, pero creo que no nos gustaría", respondió ante la pregunta expresa de alternar, por ejemplo, con Sudamérica.

¿Qué necesita el Gran Premio de México para seguir en el calendario de F1?

Con la misma firmeza, el director del México GP señaló que espera entablar conversaciones con el SEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en el evento de este año, que se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1° de noviembre. Añadió que de nobser así, pensaría en comenzar con las conversaciones de renovación a finales de este año.

Mario Achi, mascota del Gran Premio de México, en el Foro Sol | IMAGO 7

Independientemente de cuándo empiece la negociación, Federico González se dijo tranquilo pues la F1 tiene muy presente a nuestro país. "Siempre va a existir la competencia (con otros Grandes Premios). Las propias competencias de las carreras es lo que tienen, competencia. Estamos acostumbrados a que eso nos va a pasar".

"Creo que desde la organización, de cómo recibimos turismo y a los espectadores, va contribuyendo a que sigamos en la F1. Nos ven como un referente. Seguir haciendo lo que hemos venido haciendo nos va a dar la tranquilidad de que vamos a seguir teniendo el Gran Premio" y recordó que incluso otros países han visitado México para replicar las mejores prácticas en su organización.

Fermín la Calaca y Mario Achi, mascotas del Gran Premio de México | IMAGO 7

¿Favorece al Gran Premio de México la presencia de pilotos nacionales?

Uno de los aspectos que ha impulsado la permanencia de nuestro país en el calendario de F1 es la participación de Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, el eventual retiro del tapatío dejaría una vacante que tendrían que llenar pilotos como Noel León o Rafael Villagómez, por ahora en la Fórmula 2, categoría que tendrá una fecha puntuable en México el próximo año.

Ante la esperanza de que alguno de esos dos pilotos llegue a la F1 y ayude a extender el contrato del México GP, González Compeán fue mesurado. "Eso sí no depende de nosotros, depende de ellos y del trabajo que haga otra gente. La propia Escudería Telmex sé que está apoyando a todos estos nuevos talentos. Así que esperemos que en un par de años podamos verlos".