El británico aceptó que en 2022 tuvieron que ajustar para priorizar el rendimiento del piloto neerlandés por delante del mexicano

La prioridad en Red Bull siempre ha sido Max Verstappen y por ello, en 2022 la escudería tuvo que "sacrificar" a Sergio 'Checo' Pérez. Así lo reconoció el exjefe del equipo, Christian Horner, en entrevista con el pódcast High Performance, en la cual reconoció que hace cuatro años, el entorno del piloto neerlandés pidió que el auto se ajustara a las necesidades del ahora cuatro veces campeón de Fórmula 1.

En dicha charla, Horner recordó que desde 2021, Alex Albon –entonces compañero de Verstappen– estuvo muy involucrado en el desarrollo del auto para 2022. Señaló que el estilo de conducción del tailandés está mucho más apegado al de Daniel Ricciardo o el mismo Checo Pérez, razón por la cual hubo un momento en el cual el tapatío tuvo mejor rendimiento.

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"Cuando comenzamos la temporada de 2022, si recuerdas, Max odiaba el coche. Tenía demasiado subviraje. Y Sergio, con esa previsibilidad… de repente ambos estaban ganando una carrera cada uno y estaban mucho más cerca al comienzo de aquel año", y señaló que tras ello llegó la 'presión' por parte del entorno de Verstappen que vino la exigencia de favorecer el auto del neerlandés.

"De repente ambos estaban ganando una carrera cada uno y estaban mucho más cerca al comienzo de aquel año. Y recuerdo haberme sentado con los representantes de Max, alrededor de Azerbaiyán de aquel año, y que me dijeran: 'Mira, han desarrollado este coche alrededor de Checo. Tienen que seguir lo que Max necesita'", fueron las palabras de Horner.

¿Por qué Red Bull decidió apostar por Verstappen?

En ese mismo sentido, Horner reconoció que para él el mensaje estaba claro y que debía tomar una decisión: O cambiar el auto en beneficio de Verstappen o mantenerse en el mismo rumbo con Checo Pérez en un alto rendimiento. Aceptó, que no tuvo que pensarlo mucho, pues al final el neerlandés siempre fue una apuesta importante de Red Bull, desde el equipo junior y tras su paso por Toro Rosso.

"Así que estaba muy claro el mensaje que se estaba transmitiendo, el que llegaba a través de esa línea. Y, por supuesto, Max es el principal activo. Es el piloto con el que tienes más probabilidades de ganar. Así que, por supuesto, cualquier equipo de ingeniería gravitará de manera natural hacia su piloto más rápido, o un equipo se orientará hacia quien considere que puede darle el mejor resultado", declaró.

Max Verstappen y Checo Pérez, pilotos de Red Bull, previo a un Gran Premio de F1 | RED BULL

En 2018 comenzó el 'favoritismo' con Verstappen

Por otra parte, Horner aceptó que fue alrededor de 2018, la segunda temporada completa de Max con Verstappen, que empezaron a inclinarse en el desarrollo para beneficiar al neerlandés. "Durante la etapa de Daniel y Max, los dos comenzaron estando muy cerca y el coche era bastante neutral para ambos. Yo diría que empezó en 2018".

"Max es tremendamente exigente con lo que quiere y tiene una habilidad extraordinaria: puede exigir cada vez más del tren delantero del coche y simplemente lidiar con lo que haga la parte trasera. Al perseguir ese objetivo de proporcionarle esa herramienta, inevitablemente tu departamento de ingeniería, tus herramientas y tu enfoque de desarrollo siguen el camino de crear esa característica en el coche. Una característica que a otros les resultaba difícil manejar", finalizó.