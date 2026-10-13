Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos en la Temporada 2025 | RED BULL

La Temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo está por finalizar y Antonelli está por asegurar su título

Se fueron 17, quedan seis. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y tras el Gran Premio de Singapur, Andrea Kimi Antonelli está más cerca de asegurar matemáticamente su título. De hecho, el italiano podría coronarse en la próxima carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, si se da la combinación adecuada de resultados.

La carrera en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, está programada para el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y será una prueba clave para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez. Será la segunda ocasión que la escudería estadounidense corra en casa, después del Gran Premio de Miami, mientras que para el piloto será la última oportunidad de prepararse antes de regresar ante su gente para el Gran Premio de México.

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En ese contexto, la escudería de TWG Motorsports tendrá que mostrar mejoras evidentes ante su público, al menos para tratar de ser más competitivos y no terminar a más de dos vueltas del ganador. Mientras que para Pérez Mendoza será la última prueba antes de su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde tratará de darle al público mexicano una actuación digna.

Fechas y horarios del Gran Premio de Estados Unidos

VIERNES 23 DE OCTUBRE Prácticas Libres 1 | 11:30-12:30 hrs

Prácticas Libres 2 | 15:00-16:00 hrs SÁBADO 24 DE OCTUBRE Prácticas Libres 3 | 11:30-12:30 hrs

Clasificación | 15:00-16:00 hrs DOMINGO 25 DE OCTUBRE Carrera principal | 14:00 hrs

Checo Pérez durante el Gran Premio de Singapur | AP

¿Qué resultados necesita Antonelli para coronarse en el GP de Estados Unidos?

En cuanto a Antonelli, podrá amarrar matemáticamente su corona si gana y le favorecen los resultados de George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris. En el caso de su compañero de Mercedes, tendrá que superarlo por 23 puntos, es decir, que George quede noveno o décimo; mientras que al británico de Ferrari debe sacarle una diferencia de 14, es decir, que Lewis quede en la quinta posición o peor.

Si se dan los dos resultados de los británicos, entonces Kimi necesitará una ventaja de seis puntos con Verstappen, para lo cual bastará ganar la carrera y que el neerlandés quede segundo. En caso de que Antonelli y Max queden 1-2, pero Russell finalice mínimo en la P8, la coronación del italiano se retrasará, pero el piloto de Red Bull quedará fuera de la pelea por la corona.

Por último, con Leclerc y Norris, la batalla está menos apretada y en realidad, los dos necesitarían superar al italiano por más de diez puntos para mantenerse en la pelea. Es decir, si Antonelli gana en Austin, ambos quedarán automáticamente fuera de la pelea por el título.