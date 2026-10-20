Homenaje póstumo de un legado que continúa. Comenzaron las celebraciones previas al Gran Premio de México de la Fórmula 1 y, como es tradición desde 2022, los organizadores le dieron la bienvenida a dos grandes personajes del automovilismo en el Muro de honor del deporte motor en México: Alfonso Toledano, promotor y expiloto, y Marco Antonio Tolama, emblemático exnarrador.
El presidente de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (OMDAI), Jorge Abed, y el director del México GP, Federico González Compeán, encabezaron el evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), en el cual los hijos e hijas de los dos homenajeados fueron quienes recibieron la medalla y el reconocimiento para estos dos personajes por su aporte al deporte motor en nuestro país.
"Desde el Gran Premio, nuestro compromiso es continuar reconociendo a quienes, desde distintas disciplinas profesionales y espacios, han impulsado la historia del automovilismo mexicano", declaró González Compeán, quien inauguró el Muro de honor del deporte motor en el AHR en 2022 y desde entonces le ha dado la bienvenida a expilotos, ingenieros y periodistas que se convirtieron en referentes.
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¿Quiénes fueron Marco Tolama y Alfonso Toledano, homenajeados por el México GP?
Tolama Neri fue piloto en la década de los 70 y llegó a competir en la Fórmula Vee, en la cual fue campeón en México. También corrió en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, por lo que se ganó el mote de 'Charro volador'. Tuvo su primer contacto con los medios en el programa Sábados Deportivos en Televisa.
Ya retirado, se sumó a un proyecto en el Canal 13 de Imevisión, posteriormente TV Azteca, y a partir de ese momento se consolidó como emblema de la narración deportiva, sobre todo automovilismo. Narró Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, Serie CART, entre otros eventos. Fomentó la afición al automovilismo y la formación de nuevos periodistas especializados hasta su muerte en febrero de este año.
En el caso de Alfonso Toledano, destacó como piloto en diversas series, tanto en México como a nivel internacional. En ese sentido, se le recuerda principalmente por su tercer lugar en la Fórmula Ford 1600 en la campaña de 1981, por detrás del legendario Ayrton Senna y del británico Rick Morris.
En México participó en el Campeonato Mundial de Prototipos en 1989 a bordo de un Porsche 962. Como promotor, organizó las series F3, Fórmula Renault y F3 Panam en nuestro país, para que posteriormente las competencias llegaran a Centro y Sudamérica. Falleció en julio de 2016.