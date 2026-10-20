Alfonso Toledano y Marco Antonio Tolama fueron los personajes homenajeados 2026 para el Gran Premio de México | Patricia Spindola

Alfonso Toledano y Marco Antonio Tolama fueron los personajes homenajeados este año por parte de los organizadores del Gran Premio de México

Homenaje póstumo de un legado que continúa. Comenzaron las celebraciones previas al Gran Premio de México de la Fórmula 1 y, como es tradición desde 2022, los organizadores le dieron la bienvenida a dos grandes personajes del automovilismo en el Muro de honor del deporte motor en México: Alfonso Toledano, promotor y expiloto, y Marco Antonio Tolama, emblemático exnarrador.

El presidente de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (OMDAI), Jorge Abed, y el director del México GP, Federico González Compeán, encabezaron el evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), en el cual los hijos e hijas de los dos homenajeados fueron quienes recibieron la medalla y el reconocimiento para estos dos personajes por su aporte al deporte motor en nuestro país.

"Desde el Gran Premio, nuestro compromiso es continuar reconociendo a quienes, desde distintas disciplinas profesionales y espacios, han impulsado la historia del automovilismo mexicano", declaró González Compeán, quien inauguró el Muro de honor del deporte motor en el AHR en 2022 y desde entonces le ha dado la bienvenida a expilotos, ingenieros y periodistas que se convirtieron en referentes.

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¿Quiénes fueron Marco Tolama y Alfonso Toledano, homenajeados por el México GP?

Tolama Neri fue piloto en la década de los 70 y llegó a competir en la Fórmula Vee, en la cual fue campeón en México. También corrió en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, por lo que se ganó el mote de 'Charro volador'. Tuvo su primer contacto con los medios en el programa Sábados Deportivos en Televisa.

Ya retirado, se sumó a un proyecto en el Canal 13 de Imevisión, posteriormente TV Azteca, y a partir de ese momento se consolidó como emblema de la narración deportiva, sobre todo automovilismo. Narró Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, Serie CART, entre otros eventos. Fomentó la afición al automovilismo y la formación de nuevos periodistas especializados hasta su muerte en febrero de este año.

Autódromo Hermanos Rodríguez alistando todo para el Gran Premio de México 2026 | Patricia Spindola

En el caso de Alfonso Toledano, destacó como piloto en diversas series, tanto en México como a nivel internacional. En ese sentido, se le recuerda principalmente por su tercer lugar en la Fórmula Ford 1600 en la campaña de 1981, por detrás del legendario Ayrton Senna y del británico Rick Morris.

En México participó en el Campeonato Mundial de Prototipos en 1989 a bordo de un Porsche 962. Como promotor, organizó las series F3, Fórmula Renault y F3 Panam en nuestro país, para que posteriormente las competencias llegaran a Centro y Sudamérica. Falleció en julio de 2016.