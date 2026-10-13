Checo Pérez presenta su segunda colección con MAJA Sportswear antes del Gran Premio de México

El piloto propuso incorporar una línea para niños a “La aventura corre por mis venas” y participó en la selección de colores y detalles de las nuevas prendas

Con el Gran Premio de México cada vez más cerca, Sergio ‘Checo’ Pérez presentó el pasado 28 de septiembre su segunda colección con MAJA Sportswear, titulada “La aventura corre por mis venas”, que incluye por primera vez una línea MAJA Kids, incorporada a propuesta del piloto mexicano.

La versión infantil es una de las principales novedades respecto a la primera colaboración entre Checo y la marca mexicana de ropa outdoor. En esta ocasión, el piloto también participó en la selección de nuevos colores y detalles de las prendas.

Checo Pérez | ESPECIAL

Checo Pérez participó en el diseño de su nueva colección con MAJA Sportswear

“Con esta colección quisimos ir más allá de simplemente poner el nombre de Checo en una prenda. Él estuvo involucrado en decisiones muy concretas del producto, y eso se nota: en la elección de colores, en los materiales, en los detalles. Es una colección que refleja mucho más de quién es él”, señaló Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA Sportswear.

Entre las prendas de la colección destacan la polo Piloto y la polo Kids Paddock, esta última perteneciente a MAJA Kids, la línea infantil incorporada a propuesta de Sergio ‘Checo’ Pérez.

Casa MAJA, el escenario de la presentación de la nueva colección

La colección se presentó en Chapala, Jalisco, durante el lanzamiento de Casa MAJA. El nuevo proyecto de la marca cuenta con 24 villas y reúne experiencias de naturaleza, bienestar, gastronomía y aventura.

La presentación coincide con la temporada 2026 de Fórmula 1, en la que Checo compite con Cadillac, y se realizó a poco más de un mes del Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de México.