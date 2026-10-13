Max Verstappen ganó en Singapur y el italiano amplió su ventaja en el campeonato; Austin podría definir el Mundial, mientras Checo Pérez y Cadillac necesitan reaccionar antes de llegar a México

El Gran Premio de Singapur dejó dos panoramas opuestos en la Fórmula 1. Por un lado, Max Verstappen consiguió su primera victoria en Marina Bay y lo hizo desde la pole position en ambas justas, la Carrera Sprint y el Gran Premio, Charles Leclerc terminó segundo y Kimi Antonelli completó el podio con un tercer lugar que fortaleció su candidatura al título.

En contraste, George Russell fue noveno y Lewis Hamilton terminó sexto, resultados que ampliaron la ventaja del italiano en el campeonato. Con 340 puntos, Antonelli lidera el Mundial con 102 de ventaja sobre Russell, su compañero en Mercedes. Hamilton ocupa el tercer puesto con 229 unidades y Verstappen suma 221.

La diferencia coloca al italiano en una posición favorable, aunque todavía necesita cerrar matemáticamente la competencia. Austin, del 23 al 25 de octubre, será su primera oportunidad de coronarse. Para lograrlo, necesita ampliar su ventaja hasta superar los puntos que sus rivales puedan sumar en las carreras restantes.

Una victoria acompañada de resultados desfavorables para Russell, Hamilton y los demás contendientes podría acercarlo a la definición, pero las combinaciones exactas dependerán también de los puntos que obtengan Verstappen y Charles Leclerc. Si no consigue el título en Estados Unidos, México será una nueva oportunidad para acercarse a una coronación histórica.

ESCENARIO A

Kimi Antonelli será campeón en Austin si es que gana y George RusselL es 9° o peor, Lewis Hamilton es 5° o peor, de forma que salga de Estados Unidos con una diferencia de 125 unidades, es decir el puntaje máximo en los siguientes 5 grandes premios (México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dhabi).

ESCENARIO B

Dependerá del resultado final de Austin, por lo que no existe una combinación única de posiciones para esta competencia, pero al final sería salir con 100 puntos de ventaja como mínimo para ser matemáticamente campeón anticipado, pero con mucho mayor facilidad.

Cierta es una cosa, estos son supuestos de que el piloto italiano termine las competencias, pero aun queda el factor abandono para el piloto de Mercedes, por lo que esta definición podría aplazarse si es que no puede llegar al final de alguna (s) carrera (s).

Verstappen, por su parte, demostró que Red Bull conserva capacidad para ganar. Su triunfo llegó después de controlar la carrera desde la salida y administrar los neumáticos con una estrategia de una parada. Ferrari consiguió el segundo lugar con Leclerc, mientras McLaren colocó a Lando Norris y Oscar Piastri en la cuarta y quinta posiciones.

Cadillac necesita resultados, no promesas

Para Cadillac, Singapur volvió a evidenciar la distancia que todavía debe recortar. Sergio Pérez terminó en el puesto 17, a dos vueltas del ganador, y Valtteri Bottas fue 19.º, a tres vueltas. Ninguno logró sumar puntos, una señal de que las dificultades del equipo no dependen exclusivamente del rendimiento de un piloto.

El principal desafío es mejorar el ritmo del auto y su comportamiento en condiciones exigentes, además de reducir los problemas de ejecución que condicionan los fines de semana. La experiencia de Checo puede ayudar a orientar el desarrollo, pero Cadillac necesita convertir los datos recopilados en mejoras que se reflejen tanto en la calificación como en el ritmo de carrera.

Austin y México, pruebas clave para Checo

El Gran Premio de Estados Unidos es para Cadillac la carrera de casa y ante su gente. Técnicamente será una oportunidad para evaluar el progreso de la escudería estadounidense en un circuito que combina curvas rápidas, frenadas fuertes y cambios de dirección.

El objetivo inmediato debe ser reducir la diferencia con sus rivales directos, completar un fin de semana limpio y acercarse a la mitad de la parrilla. Una semana después llegará el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1º de noviembre, la carrera de casa de su piloto estrella, Sergio Pérez.

La carrera tendrá una relevancia especial para Checo por el respaldo de la afición mexicana, pero también impondrá exigencias técnicas particulares debido a la altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez y sus efectos sobre la refrigeración y la aerodinámica.

Cadillac necesita llegar a México con avances comprobables, no solamente con expectativas. Una mejor calificación, un ritmo de carrera más competitivo y una ejecución sin errores serían señales positivas, aunque todavía no existe garantía de que el equipo pueda pelear por los puntos.