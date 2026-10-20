Regreso esperado, ¿decepción garantizada? Así se prepara el AHR para el retorno de Checo Pérez en el GP de México

Así luce el hospitality de Cadillac para el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez | PATRICIA SPÍNDOLA

El piloto tapatío volverá a correr ante su gente tras ausentarse en 2025, con los desafortunados antecedentes de 2023 y 2024

El hijo pródigo está de vuelta , pero con expectativas mesuradas. Luego de un año de ausencia, Sergio 'Checo' Pérez volverá a correr en el Gran Premio de México y el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR) ya se prepara para recibir al piloto tapatío y a Cadillac, escudería debutante en la Fórmula 1.

Será el próximo jueves 29 de octubre, con las actividades correspondientes al Día de Medios, que el equipo de TWG Motorsport conozca por primera vez el inmueble en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde su hospitality será el primero que esté en la entrada del paddock, más lejos del Foro Sol.

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Como debutante en la Fórmula 1, parte como "el peor ubicado", y estará a lado de Alpine, que quedó último en el Campeonato de Constructores en 2025. Con ello, es probable que Checo y Franco Colapinto sean vistos juntos con frecuencia en el AHR a lo largo del fin de semana.

Expectativas mesuradas en el regreso de Checo Pérez en México

Debido a que terminó de manera anticipada su contrato con Red Bull, Checo Pérez se quedó sin asiento para la Temporada 2025, lo que rompió una racha de nueve apariciones consecutivas en el México GP. Ahora, volverá a casa, pero con pocas posibilidades de sumar puntos, menos de pelear por el podio.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán | AP

Al tratarse de un equipo nuevo, Cadillac se ha enfocado en el desarrollo del auto y el mismo piloto mexicano ha pedido a la afición que no se ilusione, pues luce más viable que sea hasta mediados de la Temporada 2027 que empiecen a llegar los primeros puntos para la escudería estadounidense.

No obstante, inevitablemente los aficionados mexicanos tiene el ánimos a tope, no tanto por el resultado que logre Checo el próximo domingo 1° de noviembre, sino por volverlo a ver en el AHR. Además, tras las dos últimas ediciones de la carrera, ya tienen "práctica" en no celebrar un podio con el tapatío.

Checo Pérez con Valtteri Bottas en Cadillac | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Checo Pérez en México en 2023 y 2024?

Hasta antes de su llegada a Red Bull, Checo sumó puntos en cuatro de cinco participaciones en el Gran Premio de México; solo en 2018 con Force India no lo logró por un desafortunado abandono. Mientras que en 2021 hizo historia como el primer piloto mexicano en subir al podio en el AHR, al finalizar tercero.

Para 2022, Pérez Mendoza repitió el resultado, por lo que en 2023, con un Max Verstappen líder del campeonato con una cómoda ventaja, parecía viable ver al mexicano pelear por la victoria. Sin embargo, en su afán de ganar posiciones, chocó contra Charles Leclerc en la primera curva y abandonó sin siquiera completar una vuelta.

Al año siguiente, ya en una temporada marcada por la irregularidad con Red Bull, por primera vez no superó la Q1 y largó desde la P18. La falta de ritmo y un roce con Liam Lawson le impidieron remontar lugares y terminó P17, en una triste despedida -temporal- de su Gran Premio de casa.