Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | AFP Jeremy Clarkson en el paddock | X: @AlpineF1Team

Jeremy Clarkson se burló del piloto solo por ser argentino, a pesar de que la escudería francesa lo invitó al paddock

El racismo sigue presente en la Fórmula 1, pero mientras hace unas semanas se criticó las ofensas de los fans argentinos contra los rivales de Franco Colapinto, este fin de semana la categoría calla a pesar de los comentarios racistas y xenófobos de Jeremy Clarkson, presentador británico que fue invitado de Alpine.

El comunicador asistió al paddock con la escudería francesa para el Gran Premio de Estados Unidos. Sin embargo, mientras conversaba con Sky Sports, el comunicador hizo un comentario despectivo sobre la nacionalidad de Colapinto, aparentemente como broma pero que quedó como una muestra más de racismo.

"Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí", declaró en referencia a otra situación polémica que vivió en 2014, cuando asistió a la Patagonia para grabar un especial de Top Gear.

¿Qué le pasó a Jeremy Clarkson en Argentina?

Fue en 2014 que el británico viajó a la Patagonia viajó junto con Richard Hammond y James May para grabar un especial de Top Gear. Sin embargo, el Porsche 928 que utilizaron tenía una patente H982 FKL, que la comunidad argentina asoció con la Guerra de las Malvinas en 1982, por lo de FKI en alusión a Falklands.

Esta situación provocó protestas, especialmente en Ushuaia, donde también se manifestaron veteranos de guerra. El equipo de producción incluso denunció ser víctimas de ataques con piedras y que abandonaron los vehículos para salir rumbo a Chile. La BBC, por su parte, afirmó que la matrícula era la original y no se eligió deliberadamente para provocar.

Jeremy Clarkson con Flavio Briatore de Alpine | X: @AlpineF1Team

¿Qué dijo Alpine tras los comentarios contra Colapinto?

Ahora, 12 años después, Clarkson nuevamente se metió en problemas con la comunidad argentina por sus palabras en el Austin. Ante ello, Alpine salió en defensa con un comunicado que no publicó en redes sociales, sino que solo compartió con algunos medios de comunicación.

"Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo", se lee en el texto, mismo que dejó inconformidad para los fans. Muchos seguidores, tanto argentinos como de otros países, consideran que lo ocurrido requería una postura más firme, sobre todo porque pone en evidencia un trato desigual.

Cuando Gasly recibió comentarios ofensivos, tanto Alpine como la Fórmula 1 señalaron puntualmente a la afición argentina al solicitar que la hostilidad terminara. No obstante, ahora que fue Franco la víctima, la categoría no se posicionó, mientras que la escudería no hizo público su comunicado y mantuvo en redes sus fotos y videos con Jeremy Clarkson.