Kimi Antonelli conquista la pole en Estados Unidos y confirma su dominio en la F1

Kimi Antonelli en competencia en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

El piloto de Mercedes consiguió su séptima pole position de la temporada 2026 y la primera desde el Gran Premio de Bélgica

La clasificación en el Circuito de las Américas, en Austin, dejó a Andrea Kimi Antonelli en lo más alto de la parrilla tras una sesión marcada por las dificultades para encontrar el ritmo y las condiciones de viento. El italiano registró 1:34.035 minutos para asegurar el primer lugar.

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El resultado representa la séptima pole del año para el joven de Mercedes y la primera desde el Gran Premio de Bélgica, disputado en julio. Antonelli vuelve a colocarse en una posición privilegiada de cara a la carrera del domingo.

Antonelli apunta a la victoria tras recuperar la pole

Kimi Antonelli junto a los dos hombres de Red Bull tras la calificación en el GP de Estados Unidos | @F1

Max Verstappen acompañará al italiano desde la segunda posición, después de quedarse a 0.159 segundos del tiempo de referencia. El neerlandés no terminó satisfecho con el balance de su Red Bull en la Q3 y reconoció que las condiciones de viento complicaron la vuelta final. Isack Hadjar completó los tres primeros puestos y firmó una destacada clasificación.

El resultado también representa una oportunidad importante para Mercedes en la lucha por el campeonato. Antonelli podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia si consigue una combinación favorable de resultados en el Gran Premio de Estados Unidos, aunque deberá resolver primero el desafío de la carrera.

Sergio Pérez termina en el puesto 21, solo por delante de Bottas

La jornada fue muy complicada para Sergio Pérez, quien quedó eliminado en la Q1 y finalizó en la posición 21 de la clasificación. El mexicano no encontró el ritmo necesario para avanzar a la siguiente ronda y tendrá que remontar desde la parte trasera de la parrilla.

Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos | AP