El máximo goleador de la Selección Mexicana compartió un video asegurando sus habilidades al volante

Javier 'Chicharito' Hernández se ha alejado de las canchas de momento para enfocarse más a las redes sociales y su figura pública. Una de sus últimas publicaciones generó controversia, ya que el máximo goleador de la Selección Mexicana le mandó un mensaje a Red Bull, previo al Gran Premio de Estados Unidos.

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El exjugador de las Chivas comenzó su mensaje sobre su emoción de ver a la Categoría Reina en Austin, lugar que le queda cerca por su nuevo equipo, el Atlético Dallas. Hernández Balcázar compartió una serie de 'aptitudes' que lo podrían colocar como candidato.

¿Qué más dijo Chicharito?

En su propio video puso que no quiere presionar a Red Bull, pero ya tiene una maleta hecha para su aventura. El jugador realizó una solicitud de empleo y comentó las grandes cualidades que tiene para la Fórmula 1.

Chicharito pidió ser piloto profesional, todo por su experiencia de 20 años manejando y con su mamá de copiloto, todo bajo mucha presión. Además, Hernández comentó que cuenta con habilidades especiales, como poner direccionales, esquivar baches y que una vez logró estacionar un coche a la primera.

Javier 'Chicharito' Hernández, en su etapa con Chivas | MEXSPORT

¿Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos?

¿Habrá campeón o se prolongará el drama? La Fórmula 1 llega al continente americano y podría haber nuevo monarca: Andrea Kimi Antonelli. El italiano tiene una amplia ventaja en el Campeonato de Pilotos y, si se dan los resultados, puede coronarse en el Gran Premio de Estados Unidos, mismo que podrá seguirse por Sky Sports del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

El joven piloto de Mercedes tiene una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, quien puede retrasar la coronación de Antonelli al menos una carrera más. No obstante, si el italiano gana en Austin y el británico queda a 23 puntos, la temporada quedará prácticamente definida.