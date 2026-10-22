El histórico delantero mexicano ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al sumergirse por completo en las teorías conspirativas más densas del momento, hablando abiertamente sobre ovnis, dimensiones espirituales y la evolución alienígena.
Javier 'Chicharito' Hernández sorprende en redes tras mostrar los avances de su tratamiento capilar
En el más reciente episodio de su podcast Learning to Be Human, el futbolista tuvo como invitada a la investigadora Anna Zayas. Lo que comenzó como una charla reflexiva terminó convirtiéndose en un debate que muchos en redes sociales ya comparan con las icónicas investigaciones de Jaime Maussan.
Un giro de 180 grados: Del amor y la mente al espacio exterior
No es la primera vez que vemos a ¡Chicharito' mostrar su faceta más sensible y filosófica. En el pasado, Javier se ha caracterizado por usar sus plataformas para enviar potentes mensajes sobre el amor propio, la salud mental y la unión espiritual. Siempre ha defendido la idea de que "el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional", promoviendo la empatía radical y la autorregulación emocional.
Sin embargo, en esta ocasión, Hernández llevó su curiosidad un paso más allá. El futbolista confesó que, aunque de niño era sumamente escéptico, hoy se encuentra en un "despertar de conciencia" tan profundo que absolutamente nada le sorprendería.
Yo me considero raro porque simple y sencillamente no quiero aceptar que seamos la única raza en el mundo. Creo mucho en la física cuántica
El "rabbit hole" que impactó al futbolista
Durante la conversación, el máximo anotador de la Selección Mexicana indagó en uno de los temas más oscuros de la ufología: el hibridaje entre humanos y extraterrestres. Hernández escuchó atentamente la hipótesis de que los famosos "seres grises" no vendrían de otro planeta, sino que podrían ser los propios humanos del futuro que regresaron en el tiempo tras sobrevivir a un cataclismo nuclear subterráneo.
La plática escaló rápidamente al analizar experimentos rusos de la conciencia, el Limbo y la aterradora Teoría del Blue Beam, una supuesta conspiración gubernamental para proyectar falsas deidades en el cielo.
Para Javier, abordar estos temas no es sinónimo de locura, sino de libertad. El jugador concluyó que expandir la mente hacia lo desconocido es una forma de conectar con el "todo". Con este inesperado giro hacia los misterios del cosmos, "Chicharito" demuestra que su mente viaja mucho más rápido que en la cancha, consolidándose como una de las figuras públicas más impredecibles y disruptivas de México.