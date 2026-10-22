Javier "Chicharito" Hernández volvió a romper el internet con uno de sus podcast

El histórico delantero mexicano ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al sumergirse por completo en las teorías conspirativas más densas del momento, hablando abiertamente sobre ovnis, dimensiones espirituales y la evolución alienígena.

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En el más reciente episodio de su podcast Learning to Be Human, el futbolista tuvo como invitada a la investigadora Anna Zayas. Lo que comenzó como una charla reflexiva terminó convirtiéndose en un debate que muchos en redes sociales ya comparan con las icónicas investigaciones de Jaime Maussan.

Un giro de 180 grados: Del amor y la mente al espacio exterior

No es la primera vez que vemos a ¡Chicharito' mostrar su faceta más sensible y filosófica. En el pasado, Javier se ha caracterizado por usar sus plataformas para enviar potentes mensajes sobre el amor propio, la salud mental y la unión espiritual. Siempre ha defendido la idea de que "el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional", promoviendo la empatía radical y la autorregulación emocional.

Chicharito previo al juego de Rangers vs Blue Jays | X:@atleticodallas

Sin embargo, en esta ocasión, Hernández llevó su curiosidad un paso más allá. El futbolista confesó que, aunque de niño era sumamente escéptico, hoy se encuentra en un "despertar de conciencia" tan profundo que absolutamente nada le sorprendería.

Yo me considero raro porque simple y sencillamente no quiero aceptar que seamos la única raza en el mundo. Creo mucho en la física cuántica

El "rabbit hole" que impactó al futbolista

Durante la conversación, el máximo anotador de la Selección Mexicana indagó en uno de los temas más oscuros de la ufología: el hibridaje entre humanos y extraterrestres. Hernández escuchó atentamente la hipótesis de que los famosos "seres grises" no vendrían de otro planeta, sino que podrían ser los propios humanos del futuro que regresaron en el tiempo tras sobrevivir a un cataclismo nuclear subterráneo.

La plática escaló rápidamente al analizar experimentos rusos de la conciencia, el Limbo y la aterradora Teoría del Blue Beam, una supuesta conspiración gubernamental para proyectar falsas deidades en el cielo.