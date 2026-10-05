'Chicharito' Hernández habla sobre su carrera: “Yo ya viví lo que tenía que vivir”

El histórico delantero mexicano habló sobre su faceta en los micrófonos durante la Copa del Mundo 2026

Javier 'Chicharito' Hernández reapareció en el radar futbolístico para reflexionar sobre su trayectoria profesional y su reciente faceta como analista de televisión durante la Copa del Mundo 2026, asegurando que vive en total plenitud y sin remordimientos por las decisiones tomadas en el pasado. El atacante se sinceró en el podcast de Landon Donovan sobre la paz mental que le permitió encarar los micrófonos de manera imparcial y libre de apasionamientos desmedidos.

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Durante la charla, el exdelantero del Real Madrid y Manchester United explicó que el no guardar rencores le facilitó analizar los partidos del conjunto nacional sin resentimientos sobre lo vivido en el terreno de juego.

Yo estoy muy agradecido de no tener ningún resentimiento por nada de lo que ha ocurrido en mi carrera. Eso me permite analizar los partidos

Chicharito en la mesa del Rangers vs Blue Jays | X:@atleticodallas

'Chicharito' habla sobre Raúl Jiménez

En cuanto a su condición como máximo artillero histórico de la Selección Mexicana con 52 anotaciones, 'Chicharito' dejó en claro que no le quita el sueño la posibilidad de que su marca sea superada en el corto plazo por Raúl Jiménez. El exjugador del Rebaño Sagrado enfatizó que el hecho de que otro delantero sobrepase su cifra sería un síntoma claro de evolución para el balompié nacional.

Raúl Jiménez y Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"No me importa si Raúl Jiménez supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. No me importa. Yo ya viví lo que tenía que vivir", aseveró Hernández.