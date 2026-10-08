El atacante mexicano compartió con humor el proceso estético al que se sometió, despertando de inmediato múltiples reacciones entre sus seguidores.

El ex seleccionado nacional, Javier Hernández, volvió a acaparar los reflectores en las plataformas digitales. En esta ocasión, no fue por alguna jugada sobre la cancha, sino por la difusión de imágenes en las que exhibe de manera abierta el tratamiento de microinjerto capilar al que se sometió recientemente.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el delantero bromeó con respecto a su apariencia física actual. En la publicación, donde se le aprecia con el rostro inflamado y vendajes en la parte posterior de la cabeza, 'Chicharito' añadió el mensaje: "De futbolista a boxeador 🥊".

A lo largo de su carrera deportiva, el goleador ha lidiado abiertamente con problemas de alopecia. Aunque en años previos fue común verlo rapado o con el cabello muy corto, en sus apariciones recientes ya se percibía una densidad capilar distinta, previo a dar este nuevo paso para consolidar su cambio de imagen.

Chicharito Hernández en la previa del juego de Rangers en la MLB | X:@atleticodallas

¿'Chicharito' o 'Hinchadito'?

El video generó una ola de interacciones casi inmediata por parte de aficionados y diversas figuras del espectáculo. Entre las respuestas con mayor impacto destacó el comentario de un usuario que jugó con su apodo al escribir: "Chicharito ❌ hinchadito✅".