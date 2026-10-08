El ex seleccionado nacional, Javier Hernández, volvió a acaparar los reflectores en las plataformas digitales. En esta ocasión, no fue por alguna jugada sobre la cancha, sino por la difusión de imágenes en las que exhibe de manera abierta el tratamiento de microinjerto capilar al que se sometió recientemente.
Chicharito luce su nuevo jersey y las redes critican su físico: 'Tiene cuerpo de jugador retirado'
A través de un video difundido en sus redes sociales, el delantero bromeó con respecto a su apariencia física actual. En la publicación, donde se le aprecia con el rostro inflamado y vendajes en la parte posterior de la cabeza, 'Chicharito' añadió el mensaje: "De futbolista a boxeador 🥊".
A lo largo de su carrera deportiva, el goleador ha lidiado abiertamente con problemas de alopecia. Aunque en años previos fue común verlo rapado o con el cabello muy corto, en sus apariciones recientes ya se percibía una densidad capilar distinta, previo a dar este nuevo paso para consolidar su cambio de imagen.
¿'Chicharito' o 'Hinchadito'?
El video generó una ola de interacciones casi inmediata por parte de aficionados y diversas figuras del espectáculo. Entre las respuestas con mayor impacto destacó el comentario de un usuario que jugó con su apodo al escribir: "Chicharito ❌ hinchadito✅".
Con miras a su proyectado retorno a la actividad profesional en 2027 vistiendo la camiseta del Atlético Dallas de la USL Championship, Hernández continúa compartiendo de cerca los detalles de su vida personal fuera de los terrenos de juego.