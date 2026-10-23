El comentarista de TUDN sorprendió a todos tras seguir una broma en redes sociales

Andrés Vaca sorprendió a los aficionados al deporte mexicano luego de compartir una publicación en la que 'anunció' su debut como narrador de béisbol durante la Serie Mundial.

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El comentarista de TUDN se sumó a una broma que rápidamente llamó la atención en redes sociales, al aparecer junto a dos de las voces más reconocidas de la televisión deportiva: Antonio de Valdés y Enrique Burak.

¿Andrés Vaca narrará la Serie Mundial de béisbol?

La imagen, que comenzó a circular en plataformas digitales, muestra a Vaca como el supuesto tercer integrante de los 'Amigos, el popular apodo con el que se identifica a los dos narradores. La publicación hace referencia a una posible incorporación del comunicador a las transmisiones de la Serie Mundial, uno de los eventos más importantes del calendario de las Grandes Ligas.

El propio Andrés Vaca alimentó la broma al compartir la imagen y acompañarla con un mensaje que provocó reacciones entre sus seguidores: “Será un orgullo debutar en el béisbol. Ahí nos vemos”.

Andrés Vaca | IMAGO7

¿Por qué surgió la broma sobre Andrés Vaca y el béisbol?

Sin embargo, el anuncio no corresponde a una confirmación oficial de que Vaca vaya a narrar partidos de las Grandes Ligas. Se trata de una broma que juega con su popularidad en TUDN y con la imagen de los experimentados comentaristas Antonio de Valdés y Enrique Burak, quienes han construido una larga trayectoria en las transmisiones de béisbol.

El origen de la publicación está relacionado con la salida de José Segarra de TUDN, ocurrida hace un par de años, para incorporarse a las transmisiones de béisbol de Fox Sports México. Este movimiento fue recordado por los aficionados y sirvió como punto de partida para la broma que ahora coloca a Vaca en un escenario similar, aunque sin que exista un anuncio real sobre un cambio de disciplina.