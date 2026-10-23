Jonathan Aranda tiene una cita con la historia. Tras consolidar una memorable campaña regular, el mexicano se prepara para el inicio de la Serie Mundial con los Tampa Bay Rays, que disputarán su primer partido contra los Milwaukee Brewers este viernes 23 de octubre.
Al respecto, el de Tijuana afirmó que espera con ansias el inicio del Clásico de Otoño. De igual forma, se dijo confiado de que pueden quedarse con el título. Con ello, se sumaría a la lista de peloteros mexicanos en coronarse en la MLB.
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"Siento que somos un equipo único por la calidad de juego que tenemos, cada uno en el line up tiene una manera diferente de hacer las cosas y lo pone en juego entonces creo que eso nos hace competir", declaró en el día de medios previo al inicio de la Serie Mundial.
¿Qué significa para Jonathan Aranda jugar la Serie Mundial con los Rays?
Desde su llegada a la Liga Rockie, franquicia de novatos, Aranda suma 11 temporadas con la organización. Con ello, es el jugador con mayor antigüedad en la plantilla actual de Tampa Bay, lo que hace de esta postemporada un momento muy significativo.
“Bueno, significa demasiado, fue un viaje muy largo pero bonito y creo que pues ha sido parte del proceso y pues obviamente voy a disfrutar más vivir esta experiencia”, declaró Aranda este jueves en el American Family Filed de Milwaukee.
En Temporada Regular, el tijuanense conectó 22 cuadrangulares, 27 dobletes y remolcó 92 carreras. En caso de coronarse con los Rays, se convertirá en el mexicano número 15 que logra un título de las Grandes Ligas.
¿Qué mexicanos han ganado la Serie Mundial?
Horacio Piña | 1973 | Oakland
Enrique Romo | 1979 | Pittsburgh
Fernando Valenzuela | 1981 | Dodgers
Aurelio López | 1984 | Detroit
Jorge Orta | 1985 | Kansas City
Erubiel Durazo | 2001 | Arizona
Benjamín Gil | 2002 | Anaheim
Alfredo Aceves | 2009 | Yankees
Ramiro Peña | 2009 | Yankees
Jaime García | 2011 | San Luis
Fernando Salas | 2011 | San Luis
Julio Urías | 2020 | Dodgers
Víctor González | 2020 | Dodgers
José Urquidy | 2022 | Astros
Jugadores como Alfredo Amézaga (2002, Anaheim Angels) y Héctor Velázquez (2018, Boston Red Sox) recibieron un anillo de campeón, aunque no jugaron en los playoffs. Mientras que Ramiro Peña fue activado para los juegos cinco y seis de la Serie Mundial de 2009 con Nueva York tras la baja por lesión del dominicano Melky Cabrera.