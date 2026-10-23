"Somos un equipo único": Jonathan Aranda va por la gloria en la Serie Mundial con los Tampa Bay Rays

El de Tijuana quiere sumarse a la lista de mexicanos que se coronaron en la MLB

Jonathan Aranda tiene una cita con la historia. Tras consolidar una memorable campaña regular, el mexicano se prepara para el inicio de la Serie Mundial con los Tampa Bay Rays, que disputarán su primer partido contra los Milwaukee Brewers este viernes 23 de octubre.

Al respecto, el de Tijuana afirmó que espera con ansias el inicio del Clásico de Otoño. De igual forma, se dijo confiado de que pueden quedarse con el título. Con ello, se sumaría a la lista de peloteros mexicanos en coronarse en la MLB.

"Siento que somos un equipo único por la calidad de juego que tenemos, cada uno en el line up tiene una manera diferente de hacer las cosas y lo pone en juego entonces creo que eso nos hace competir", declaró en el día de medios previo al inicio de la Serie Mundial.

¿Qué significa para Jonathan Aranda jugar la Serie Mundial con los Rays?

Desde su llegada a la Liga Rockie, franquicia de novatos, Aranda suma 11 temporadas con la organización. Con ello, es el jugador con mayor antigüedad en la plantilla actual de Tampa Bay, lo que hace de esta postemporada un momento muy significativo.

Jonathan Aranda en celebración con los Tampa Bay Rays ante los Cleveland Guardians | AP

“Bueno, significa demasiado, fue un viaje muy largo pero bonito y creo que pues ha sido parte del proceso y pues obviamente voy a disfrutar más vivir esta experiencia”, declaró Aranda este jueves en el American Family Filed de Milwaukee.

En Temporada Regular, el tijuanense conectó 22 cuadrangulares, 27 dobletes y remolcó 92 carreras. En caso de coronarse con los Rays, se convertirá en el mexicano número 15 que logra un título de las Grandes Ligas.

Jonathan Aranda con los Tampa Bay Rays ante los Cleveland Guardians | AP

¿Qué mexicanos han ganado la Serie Mundial?

Horacio Piña | 1973 | Oakland

Enrique Romo | 1979 | Pittsburgh

Fernando Valenzuela | 1981 | Dodgers

Aurelio López | 1984 | Detroit

Jorge Orta | 1985 | Kansas City

Erubiel Durazo | 2001 | Arizona

Benjamín Gil | 2002 | Anaheim

Alfredo Aceves | 2009 | Yankees

Ramiro Peña | 2009 | Yankees

Jaime García | 2011 | San Luis

Fernando Salas | 2011 | San Luis

Julio Urías | 2020 | Dodgers

Víctor González | 2020 | Dodgers

José Urquidy | 2022 | Astros

Jugadores como Alfredo Amézaga (2002, Anaheim Angels) y Héctor Velázquez (2018, Boston Red Sox) recibieron un anillo de campeón, aunque no jugaron en los playoffs. Mientras que Ramiro Peña fue activado para los juegos cinco y seis de la Serie Mundial de 2009 con Nueva York tras la baja por lesión del dominicano Melky Cabrera.