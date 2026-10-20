México tendrá hasta cuatro peloteros en la Serie Mundial 2026, por lo que nuestro país tiene asegurado un campeón

Rays y Brewers disputarán el título de las Grandes Ligas desde este viernes, con Jonathan Aranda, Manuel Rodríguez, JoJo Romero y Joey Ortiz como representantes mexicanos

La Serie Mundial 2026 tendrá un ingrediente especial para México. Con la clasificación de los Tampa Bay Rays, que vencieron este lunes 7-3 a los Cleveland Guardians, quedó definida la confrontación ante los Milwaukee Brewers, dos novenas que buscarán conquistar por primera vez el campeonato de las Grandes Ligas.

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La batalla por el trofeo comenzará este viernes 23 de octubre y contará con presencia mexicana en ambos dugouts. Por Tampa Bay destacan el bateador Jonathan Aranda y el lanzador yucateco Manuel Rodríguez, mientras que Milwaukee tiene en sus filas a JoJo Romero y Joey Ortiz, peloteros nacidos en Estados Unidos con ascendencia mexicana.

Jonathan Aranda, el mexicano que busca brillar con Tampa Bay

Aranda ha tenido una postemporada destacada con los Rays. En los primeros compromisos de los playoffs conectó un cuadrangular y produjo carreras; además, durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato ante Cleveland firmó una actuación de tres imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas, clave para que Tampa Bay empatara la serie.

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP

El otro mexicano de los Rays es Manuel Rodríguez, originario de Mérida, Yucatán. El relevista participó en seis encuentros de temporada regular, con efectividad de 2.70 en 6.2 entradas, diez ponches y tres carreras permitidas; sin embargo, no ha tenido actividad en los playoffs. Aun así, forma parte de la organización y podría ser considerado para la Serie Mundial.

JoJo Romero y Joey Ortiz, las raíces mexicanas de Milwaukee

Del lado de los Brewers también hay dos jugadores con vínculos mexicanos. JoJo Romero nació en Camarillo, California, y representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023, torneo en el que la novena tricolor consiguió el tercer lugar. Ahora, el pitcher buscará aportar a Milwaukee en la lucha por el primer campeonato de la franquicia.

Joey Ortiz buscará coronarse con los Brewers | Especial

Por su parte, Joey Ortiz nació en Garden Grove, California, y también tiene ascendencia mexicana. El infielder vistió la franela de México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, por lo que su presencia en la Serie Mundial representa otro vínculo entre el equipo de Milwaukee y la afición mexicana.