¡Trono vacío! La MLB tendrá nuevo campeón luego de la barrida de los Brewers a los Dodgers

Jugadores de los Brewers celebran en la Serie de Campeonato contra los Dodgers | AP

La franquicia de Milwaukee ganó por primera vez en su historia la Liga Nacional y regresa a una Serie Mundial tras 44 años

No habrá tricampeonato y sí una Serie Mundial histórica. El aliento de la Blue Crew no fue suficiente para una remontada histórica y Los Angeles Dodgers quedaron eliminados de los Playoffs de la MLB ante unos Milwaukee Brewers que barrieron 4-0 y, por primera vez en su historia, se proclamaron campeones de la Liga Nacional, para regresar a una Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Hace 44 años, los Brewers lograron el primer banderín en la historia de la franquicia tras vencer 3-2 a los California Angels en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Sin embargo, en 1998 el equipo se movió a la Liga Americana, por lo que esta temporada fue la primera en su historia en que compitió y ganó el título de la NCLS.

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En 1982, Milwaukee enfrentó a los St. Lous Cardinals en la Serie Mundial y tomó la ventaja 3-2 en los primeros cinco juegos. Sin embargo, los dos últimos partidos se disputaron en el Busch Stadium y los angelinos ganaron su noveno título de MLB. Ahora, los Brewers buscarán su primera corona ante el ganador de la serie entre los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays, que van abajo 1-2.

Así fue la cuarta victoria de los Brewers ante los Dodgers

Garrett Mitchell conectó un jonrón que puso a su equipo al frente ante el relevista Tanner Scott en la sexta entrada. El bullpen de Milwaukee cerró la puerta al final y los Brewers remontaron para imponerse 6-4 este jueves en su segundo partido como visitantes ante los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Garrett Mitchell de los Milwaukee Brewers celebra en la Serie de Campeonato contra los Dodgers | AP

El jonrón solitario de David Hamilton, noveno bateador, con dos outs ante el relevista Edwin Díaz, le dio a los Cerveceros una ventaja de dos carreras en la novena entrada. Hamilton solo había conectado cuatro jonrones en la temporada regular.

El primer jonrón de Shohei Ohtani en la postemporada ayudó a poner a los Dodgers arriba 4-0 al principio, antes de que los Brewers remontaran para completar una barrida de cuatro juegos sobre los bicampeones defensores de la Serie Mundial, un año después de haber sido barridos por los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

¿Cuándo es la Serie Mundial de 2026?

La definición del título de la MLB comenzará el próximo viernes 23 de octubre y se puede prolongar hasta el sábado 31 del mismo mes. Los Brewers serán locales en los dos primeros partidos de la serie y visitarán en los tres siguientes, con rival todavía por definir. En caso de que la serie se alargue a siete partidos, Milwaukee podría celebrar su primer título en casa en el American Family Field.