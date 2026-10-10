Los Guardians sobrevivieron de visita y mantiene la esperanza de romper 78 años sin título

Cada vez falta menos para conocer a los cuatro contendientes a llegara a la Serie Mundial de 2026, sin embargo, antes del Clásico de Otoño espera el compromiso entre los Cleveland Guardans y los White Sox de Chicago, mismo que promete subir a la historia de la MLB, pues su peso no solo es de esta temporada sino de más de 50 años.

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Guardians por la hazaña

Luego de ir cayendo 2-0 en la Serie Divisional, la novena de Cleveland remontó en los juegos 3 y 4 para meterse una vez más en una pelea que parecía perdida, sin embargo, su misma historia es la motivación adicional para seguir adelante.

Los Guardians son uno de los equipos que suman una de las rachas más largas en la historia de las Grandes Ligas en cuanto a sequía de títulos se refiere. Desde 1948, Cleveland no logra ganar una Serie Mundial, en aquel entonces conocido como los Indios, derrotaron a Boston Braves.

Cleveland Guardians en el Juego 4 de la Serie de División | AP

La marca de 78 es la más larga de la historia que hay en las cuatro ligas profesional del juego de pelota en activo, mientras que es la cuarta de todas contando a las que ya fueron finalizadas.

Chicago Cubs - 108 años

Chicago White Sox - 88 años

Boston Red Sox - 86 años

Cleveland Guardians - 78 años

Babe Ruth 1918 I @SportsCenter

¿Cuándo y dónde ver el Juego 5 de White Sox vs Cleveland Guardians?

El quinto y definitivo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana entre White Sox de Chicago y Cleveland Guardians se disputará el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Progressive Field de Cleveland, Ohio. La transmisión para México estará disponible a través de ESPN en televisión de paga, así como por Disney+ y MLB.TV en streaming.

FECHA: Sábado 10 de octubre

HORA: 18:00 (hora centro de México)

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +, MLB.TV

LUGAR: Progressive Field de Cleveland, Ohio