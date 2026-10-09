José Ramírez, la figura de los Guardianes que forzó el quinto juego en la serie contra los White Sox

Los Guardians consiguieron su segunda victoria consecutiva tras comenzar la postemporada con dos derrotas seguidas

José Ramírez conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cleveland Guardians vencieron a los Chicago White Sox 9-5 el jueves por la noche para llevar su Serie Divisional de la Liga Americana a un quinto juego decisivo en la postemporada de la MLB.

El bateador emergente Patrick Bailey también conectó un jonrón, y los Guardians consiguieron su segunda victoria consecutiva tras comenzar la postemporada con dos derrotas seguidas en casa. Jo Adell bateó un sencillo de dos carreras para sellar una entrada de seis carreras para los campeones de la División Central de la Liga Americana.

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Cleveland perdía 2-0 antes de remontar en la quinta entrada. Bailey abrió la entrada con un jonrón como bateador emergente, y Steven Kwan sacó a Erick Fedde del juego con un sencillo con un out. Jordan Hicks entró al relevo y Ramírez conectó un jonrón con una recta de 99.9 mph hacia el jardín derecho-central, su segundo desde el 1 de septiembre, en un lapso de 26 juegos.

El siete veces All-Star fue operado tras fracturarse un hueso de la mano izquierda al batear el 13 de junio. Fue el primer jonrón de Ramírez en postemporada desde 2024 y el quinto en total. También brilló en el Juego 3, terminando con dos hits y dos carreras impulsadas en la victoria de Cleveland por 9-3 .

¿Cómo fue la victoria de Guardians contra White Sox?

Chicago respondió con dos carreras en la parte baja de la entrada, desatando la euforia entre los 39,920 espectadores. Sam Antonacci, que impulsó dos carreras en el partido, fue golpeado por un lanzamiento de Tim Herrin con las bases llenas, y Brenton Doyle puso el marcador 4-3 con un elevado de sacrificio.

José Ramírez celebra con sus compañeros en el partido de White Sox contra Guardians | AP

Los White Sox tenían las bases llenas con dos outs, pero el novato Braden Montgomery se ponchó haciendo swing a Erik Sabrowski. Anthony Kay abrió la sexta entrada para Chicago, pero el zurdo fue reemplazado por Taylor después de que el doble productor de carreras de Travis Bazzana empatara el partido a 4.

Bailey recibió a Taylor con un sencillo productor de carrera, y Cleveland comenzó a distanciarse en el marcador. Las bases por bolas otorgadas a Brayan Rocchio y Kwan llenaron las bases para Ramírez, quien conectó un sencillo al cuadro que puso el marcador 6-4.

Antonacci celebra con sus compañeros de los White Sox | AP

Chase DeLauter añadió otro sencillo productor de carrera antes de que Adell culminara la ofensiva con un batazo de línea al jardín derecho que impulsó a Kwan y Ramírez. Adell conectó un triple de tres carreras durante la victoria de Cleveland en el tercer partido.

Miguel Vargas conectó un jonrón en la parte final del partido para los White Sox, quienes fracasaron en su segundo intento consecutivo de ganar una serie de postemporada en casa por primera vez desde la Serie Mundial de 1906 contra los Chicago Cubs.

José Ramírez celebra con sus compañeros en el partido de White Sox contra Guardians | AP

Gavin Williams, abridor del segundo juego, consiguió los últimos tres outs para Cleveland después de que Vargas iniciara la novena entrada con su primer jonrón en postemporada. Fue la primera aparición como relevista en la carrera de Williams, quien podría abrir el quinto juego para los Guardianes.

Los Guardians buscan épica remontada

Cleveland busca convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en remontar un déficit de 2-0 en una serie de playoffs al mejor de cinco partidos desde que los New York Yankees de 2017 lograran la hazaña contra, precisamente, Cleveland. Los equipos que han tomado la delantera con un marcador de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco partidos han ganado en 83 de 93 ocasiones. El quinto partido se disputará de nuevo en Cleveland el sábado por la noche.

El bullpen de Chicago, uno de sus puntos fuertes en una temporada sorprendente, de repente se ve muy cansado. Grant Taylor se vio muy afectado después de lanzar 5 1/3 entradas sin permitir carreras en los dos primeros juegos de la serie, y ahora permitió cuatro carreras y cuatro hits sin retirar a ninguno de los seis bateadores en la sexta entrada.