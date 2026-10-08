Los Bombarderos del Bronx fueron barridos por los Tampa Bay Rays en en Nueva York

'Daaa Yankees Lose'. Luego de una imponente Serie de Wild Card ante los Boston Red Sox, la novena de Nueva York prometía un octubre lleno de emociones, desafortunadamente la situación no fue así y sumó un nuevo fracaso, además de acercarse a los 17 años sin conseguir ganar la Serie Mundial.

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Segundo año en Serie de División

Tal y como ocurrió en el 2025, los Yankees no lograron avanzar a la Serie de Campamento de la Liga Americana de la MLB. La novena de Aaron Boone, se fue eliminada en el Juego 4 ante Toronto Blue Jays (equipo que posteriormente se convirtió en el subcampeón).

Ahora un año después la historia se repitió pero de manera más dolorosa. Tras barrer a Boston, Yankees llegaba con las expectativas altas a la siguiente fase, sin embargo, su bateo se vio insuficiente y terminó por caer en una barrida ante Tampa Bay Rays, culminando en el Yankee Stadium.

Yankees vuelve a fracasar en su búsqueda por la Serie Mundial | AP

Con su reciente derrota, los Bombarderos suman ya 17 eliminaciones, dejando una racha de casi dos décadas sin levantar el trofeo del Comisionado, además de poner en duda el futuro de Aaron Boone, quien desde su llegada en 2018 no ha podido evitar el fracaso de la franquicia.

Desde la llegada de Boone, lo más cerca que han estado los Yankees ha sido en el 2024, cuando quedaron como primer lugar de la Zona Este y como el mejor de la Liga Americana. En octubre superaron a los Kansas City Royals y a los Cleveland Guardians para meterse a la Serie Mundial, misma que terminaron perdieron ante Los Angeles Dodgers cuatro juegos contra uno.

Aaron Boone como manager de los Yankees | AP

¿Cómo fue la última vez que los Yankees ganaron la Serie Mundial?

En el ya lejano 2009, de la mano de Joe Girardi y de Hideki Matsui, el equipo de la Gran Manzana superó a los Phillies de Philadelphia para conseguir su título 27 de las Grandes Ligas con cuatro juegos contra dos.

El japonés de los Yankees, Hideki Matsui no solo fue el más valioso de aquella serie, sino que también hizo historia al convertirse en el primer pelotero japonés que ganaba ese galardón. El nipón impulsó seis carreras en el sexto juego, igualando la marca de 1960 impuesta por Bobby Richardson.