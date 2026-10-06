Rays dejan a Yankees al borde de la eliminación y Jonathan Aranda vuelve a responder

Tampa Bay aprovechó una noche de errores defensivos de New York para imponerse y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional

Los Rays de Tampa Bay volvieron a golpear a los Yankees de New York y se colocaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de imponerse 5-2 en el Juego 2 de la Serie Divisional.

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La novena de Tampa Bay aprovechó una desastrosa quinta entrada de Nueva York, en la que consiguió cuatro carreras y sacó del encuentro a Cam Schlittler, quien llegó como uno de los favoritos para ganar el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Aranda y Palacios aprovechan los errores de Yankees

El mexicano Jonathan Aranda abrió el quinto inning con un sencillo y Junior Caminero siguió con un doblete. Después, un rodado productor de Liam Hicks permitió que Aranda anotara la carrera que puso el 2-1 para Tampa Bay.

Chandler Simpson provocó otro daño con un batazo que George Lombard Jr. no pudo controlar y que permitió la anotación de Caminero. Después, otro tiro errático del campocorto abrió la puerta para una nueva carrera antes del batazo de Richie Palacios.

Jonathan Aranda aportó en todas las facetas del juego | AP

Palacios conectó entonces un sencillo de dos carreras al jardín central para completar el rally de cuatro anotaciones y colocar el marcador 5-1. Los Rays habían convertido los errores de Nueva York en la diferencia que necesitaban para tomar el control del encuentro.

Yankees, contra las cuerdas en la Serie Divisional

Ben Rice fue la única gran respuesta ofensiva de Nueva York al conectar dos cuadrangulares solitarios, pero los Yankees apenas han conseguido dos carreras en los primeros dos partidos de la serie y ahora están a una derrota de quedar eliminados.

El bullpen de Tampa Bay se encargó del resto. Freddy Peralta permitió una carrera en 4.2 entradas, mientras Cam Booser, Ian Seymour y Bryan Baker mantuvieron a raya a los Yankees para asegurar el triunfo y el segundo salvamento de Baker en la serie.

Jugadores de Rays celebran otro triunfo ante Yankees | AP