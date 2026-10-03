MLB Juegos 1 de la Series Divisionales: Canales y horas de los partidos

Los mejores ocho equipos de las Grandes Ligas se juegan el pase a la Serie de Campeonato

Terminaron los 'juegos de niños', arranca el verdadero béisbol. Luego de una emocionante temporada y unos contundentes duelos de Wild Card, la MLB empieza sus Series Divisionales, mismas que arrancan el sábado 3 de octubre a partir de las 11:00 (hora centro de México) y que estarán disponibles en las pantallas de ESPN, Disney +. MLB Season Pass, FOX y TUDN.

Podría interesarte Beisbol Una nueva era: Liga Mexicana del Pacifico presentó la Temporada 2026

La lucha por la Liga Americana

Luego de vivir temporadas de más de 100 derrotas, los White Sox de Chicago lograron imponerse en el Juego de Comodines ante los Cubs de Chicago, victoria histórica que regresó al equipo de la ciudada de los vientos a una Serie de División, la cual deberán afrontar ante los Cleveland Guardians en el duelo inaugural a las 11:00.

Horas más tarde, los Yankees de Nueva York, quienes se impusieron sobre los Red Sox de Boston, se medirán ante los Rays de Kansas City, duelo que promete ser uno de los más parejos, además que podría significar el regreso de Aaron Judge. El juego está programado para arrancar a las 16:30.

Chicago White Sox celebrando el pase a la Serie Divisional | AP

Poder a poder en la Nacional

Del otro lado de la competencia, Los Dodgers de Los Ángeles quieren seguir dominando todo la MLB y por ende su zona, sin embargo, para seguir con su autoridad deben superar primero a uno Bravos de Atlanta que dieron la campanada al eliminar a los Phillies en Wild Card.

Finalmente, Milwaukee Brewers y Los Padres de San Diego protagonizarán el duelo más atractivo de la segunda etapa de los Playoffs. Fernando Tatis Jr. comanda a los Friars ante unos Cerveceros que traen de amuleto al novato Jacob Misiorowski.

Jacob Misiorowski en la MLB | AP

Juegos Liga Americana

White Sox vs Cleveland Guardians - 11:00 - ESPN/Disney+/MLB Season Pass

Yankees de Nueva York vs Kansas City Rays - 16:30 - ESPN/TUDN/MLB Season Pass

Juegos Liga Nacional

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers - 14:00 - FOX ONE/MLB Season Pass

San Diego Padres vs Milwaukee Brewers - 18:30 - MLB Season Pass/FOX ONE